Bloco desafia PS e Chega a chumbarem a lei dos solos. Socialistas só querem alterá-la

O Bloco de Esquerda desafiou nesta terça-feira os partidos da oposição "que têm evitado falar" sobre as novas regras da lei dos solos, que permitem a construção em solos rústicos, a chumbarem essa legislação criada há duas semanas pelo Governo do PSD e do CDS-PP. Os bloquistas juntaram-se ao PCP, ao Livre e ao PAN para pedirem a apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo que altera um diploma originalmente do executivo de Pedro Passos Coelho, passando a permitir a construção de habitação em solos até aqui proibidos desde que a "custos controlados e para venda a preços acessíveis".

