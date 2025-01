Morreu o burro que inspirou uma das melhores personagens do Shrek

O burro que inspirou a personagem do filme Shrek morreu na passada quinta-feira, 2 de Janeiro, aos 30 anos. Perry vivia no Barron Park Donkeys, na Califórnia, EUA, desde 1997.

O burro que deu vida à personagem hilariante do filme de animação foi eutanasiado. “Ele estava claramente a sofrer muito”, disse a responsável do Barron Park Donkeys, Jenny Kiratli, ao The Washington Post.

Jenny Kiratli conheceu o Burro antes de conhecer Perry e, assim que se deparou com o animal, a personalidade da personagem estava bem presente na forma como este burro inclinava a cabeça e revirava os olhos quando estava zangado.

Quando Rex Grignon ficou responsável por desenhar o Burro, a esposa do animador, que costumava passear perto do pasto onde Perry vivia, aconselhou-o a visitar o parque para o usar como fonte de inspiração. E assim foi: Perry foi o animal eleito para criar a imagem e a personalidade do companheiro de Shrek.

No site do Barron Park Donkey lamenta-se o facto de o nome de Perry não constar nos créditos do filme de animação. "Embora fosse uma estrela hilariante e muito querida em Shrek, infelizmente, Perry não é mencionado nos créditos do filme", pode ler-se.

O filme ganhou o primeiro Óscar em 2002 e Perry continuou no sítio de sempre. Enquanto muitos que o visitavam já sabiam que aquele não era um burro qualquer, outros não tinham conhecimento do seu sucesso. “Foi a animação que fez dele uma celebridade e as pessoas interessam-se sempre por isso”, disse Jenny Kiratli. “Para nós, ele não era o burro do Shrek. Ele era apenas o Perry”, afirma.