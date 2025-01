“Cinema em casa não existe. É exactamente o contrário”

A arte do cinema continua a marcar uma forte presença no palco da cultura. Depois de atravessar gerações, vão os filmes conseguir moldar a nossa consciência enquanto membros da sociedade?

A arte antiga do cinema continua a marcar uma presença forte no palco da cultura. Depois de atravessar gerações e vários séculos, coloca-se a questão: vão os filmes​ conseguir moldar a nossa consciência enquanto membros de uma sociedade? Neste Repórter 360 procurámos respostas e acompanhámos de perto a 22.ª edição do Doclisboa – Festival Internacional de Cinema.

O espaço criado estimula o debate entre adultos e também apela à curiosidade dos mais novos. Andreia Soveral, Diogo Barata, Luca D’Introno, Paula Astorga e Tomás Baltazar mantêm uma relação próxima com o tema e exploram o impacto dos filmes na percepção que temos da realidade.

Neste episódio, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, as estudantes Constança Santos, Diana Teixeira, Maria Inês Rocha e Mariana Rodrigues percorrem o panorama do cinema, ao mesmo tempo que dão a conhecer o seu papel no nosso dia-a-dia.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins e Magda Cruz.

Reportagem de Constança Santos, Diana Teixeira, Maria Inês Rocha e Mariana Rodrigues. Coordenação de Marta Pinto. Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina.

