Monumentos e memória: preservar, recontextualizar ou remover?

Os monumentos históricos, enquanto representações de eventos ou figuras do passado, são parte integrante da nossa cultura e memória coletiva. No entanto, nos últimos anos, muitos desses monumentos têm sido alvo de críticas e debates que dividem opiniões, especialmente aqueles que glorificam períodos como o colonialismo. Essa controvérsia ganhou destaque nas redes sociais, onde se discute se esses símbolos devem ser preservados, recontextualizados ou removidos.

Além das críticas, não é raro que esses monumentos sejam vandalizados, o que intensifica ainda mais o debate. Para alguns, esses atos são formas legítimas de resistência simbólica já para outros, representam um atentado ao património cultural. Como estudante de História, sinto-me profundamente intrigada por essas questões. Procuro analisar as diferentes perspectivas, na tentativa de compreender o que é mais ético e justo em relação a essas representações do passado.

Não há como negar que que nos é lecionada uma História que glorifica os chamados "descobrimentos", uma narrativa que os apresenta como feitos heróicos e civilizatórios. No entanto, essa visão ignora, frequentemente, o fato de que esses territórios já eram habitados e que, na prática, foram invadidos e explorados. Esse confronto entre a memória histórica tradicional e as críticas contemporâneas desafia-nos a repensar o significado e o papel dos monumentos na nossa sociedade.

Há vários exemplos recentes: em Vila Nova de Famalicão, em novembro do ano passado, o brasão de um pequeno monumento que homenageia os heróis do Ultramar, instalado em 1968, em plena guerra durante o Estado Novo, foi arrancado. Como resultado, o município de Vila Nova de Famalicão condenou este ato e alertou as autoridades, argumentando ser um atentado ao património. Sendo que "Ultramar" é um conceito que servia para designar as colónias europeias situadas fora do continente europeu, as leituras sobre o acontecido podem ser díspares. Para o município, o ato foi condenado como atentado ao património; para outros, é uma forma de questionar as heranças de uma memória colonial imposta.

Alguns argumentam que monumentos como o Padrão dos Descobrimentos devem ser preservados não como símbolos de celebração, mas como ferramentas de memória e reflexão, algo que um professor da minha faculdade defendeu uma vez. Inaugurado em 1940 como parte da Exposição do Mundo Português, o monumento foi concebido durante o regime do Estado Novo, um período marcado pela forte propaganda nacionalista. Através dele, procurava-se glorificar os "Descobrimentos" como um símbolo da grandeza portuguesa, enquanto se legitimavam políticas coloniais contemporâneas. O meu professor acredita que esses símbolos não devem ser removidos. Para ele, a História deve ser preservada, boa ou má, para que possamos aprender com o passado e evitar a sua repetição. Defende que o problema não está na existência dos monumentos, mas na forma como os interpretamos.

Essa perspectiva exige que confrontemos o significado dos monumentos para os que foram historicamente prejudicados. A recontextualização, com explicações ou novas obras, pode manter a memória viva sem glorificar visões unilaterais. A controvérsia sobre os monumentos mostra a ligação entre memória, História e identidade cultural. Esses símbolos preservam o passado, mas também refletem narrativas dominantes. O significado dos monumentos muda à medida que a sociedade reavalia seu passado. Preservar esses marcos históricos, recontextualizando-os para promover uma reflexão crítica, pode ser uma maneira de equilibrar a memória com a justiça histórica. Dessa forma, conseguimos transformar símbolos que dividem opiniões em ferramentas de diálogo e construção de uma sociedade mais consciente e inclusiva.

Como estudante de História, continuo a refletir sobre o papel desses monumentos. A preservação aliada a uma reinterpretação crítica parece ser um caminho viável para honrar a complexidade da nossa herança histórica sem apagar as cicatrizes que ela deixou. Contudo, reconheço que não posso minimizar a dor dos que se sentem vítimas desse passado.

Assim, os monumentos históricos desafiam-nos a equilibrar a memória e a justiça, preservando a História de forma crítica e inclusiva. Esta reflexão é essencial para construirmos uma sociedade mais consciente e empática, capaz de aprender com o passado sem repetir os mesmos erros.