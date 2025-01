Proteger a segurança nacional sem sacrificar a internacionalização do ensino superior

Quando mentes brilhantes de diferentes partes do mundo se encontram e unem ideias, recursos e culturas, a investigação atinge novos horizontes de excelência e significado. É essa a verdadeira força motriz da investigação, que só floresce quando é alimentada pela dinâmica da colaboração internacional.

E a razão é simples: os desafios mais urgentes que enfrentamos atualmente transcendem em muito as nossas capacidades individuais ou locais, ou ainda as nossas frágeis fronteiras, e exigem soluções globais e esforços colaborativos para serem resolvidos. Casos emblemáticos incluem a manutenção da Estação Espacial Internacional para testar os limites tecnológicos e criar soluções inovadoras que têm impacto direto em setores como a saúde, transporte e comunicação. Mas que depende grandemente da colaboração entre países como Estados Unidos, Rússia, Japão e membros da Agência Espacial Europeia.

Considera uma estação espacial algo completamente alheio à sua realidade? Pensemos, então, no desenvolvimento de vacinas. Podemos exemplificar com a vacina contra a covid-19, um feito que exemplifica como a cooperação internacional em ciência e tecnologia pode acelerar soluções que salvam vidas a um ritmo nunca antes visto.

Atualmente, existem sinais preocupantes de que a era de ouro da colaboração internacional na ciência está sob pressão. Num novo mundo onde a geopolítica tem redefinido as alianças e as rivalidades, as regras do jogo têm mudado, e não para melhor. Infelizmente, a ciência tem sido um dos alvos silenciosos desse tabuleiro geopolítico. A colaboração internacional para a ciência, antes um pilar de confiança entre universidades e centros de investigação, agora enfrenta novos desafios. A Comissão Europeia aborda essa preocupação num relatório de recomendações publicado este ano, Council recommendation on enhancing research security, em que destaca como a geopolítica está a moldar a ciência e quais são os potenciais caminhos para mitigar os riscos.

Os governos também temem que as parcerias académicas internacionais funcionem como uma espécie de cavalo de Tróia, em que tecnologias sensíveis e inovações estratégicas possam ser desviadas para usos militares ou para fortalecer regimes que desafiam os valores éticos e democráticos. O que representa uma preocupação totalmente válida. Mas mesmo as preocupações mais legítimas, quando exageradas, podem transformar proteção em prejuízo, e sufocar a ciência e a sociedade.

É essencial equilibrar essas medidas com a preservação da internacionalização do Ensino Superior. Não se pode correr o risco de deixar que essas políticas de proteção comprometam a essência colaborativa do ensino superior, e resulte num retrocesso na sua internacionalização. Como retratado por Homero, o cavalo de Tróia foi recebido como um presente que simbolizava a rendição dos gregos, mas revelou-se uma armadilha devastadora para a cidade. Da mesma forma, restrições excessivas sob o pretexto de segurança podem parecer medidas protetoras, mas, na prática, têm o potencial de isolar universidades e centros de investigação, e sufocar o motor das inovações que têm o poder de transformar vidas e enfrentar os problemas mais urgentes.

