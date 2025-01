O lugar da sageza

O ano que agora se inicia arranca com boas notícias para os mais jovens. É verdade que as propostas mais ousadas acabaram por ficar na gaveta, derrotadas pelo longo combate orçamental, mas nem assim deixarão de sentir, agora por mais anos, um alívio fiscal muito relevante. Tenho muitas dúvidas sobre a eficácia desta medida unidimensional na sua retenção no país, mas partilho evidentemente do diagnóstico e da preocupação que lhe estão subjacentes. Um país que não retém os seus cidadãos mais novos e com mais habilitações é não apenas um país que desbarata recursos, mas sobretudo um país que abdica do seu futuro. Seja como for, mais ou menos eficaz, a verdade é que a ideia está implementada e resta-nos esperar que tenha o maior sucesso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt