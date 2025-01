Quantas vezes, ao longo da vida, nos ocorre perguntar porque é que, das sete antigas maravilhas do mundo, só a mais antiga continua de pé. Sim, é a pirâmide de Gizé. E está em bom estado, comparando-a com outros monumentos com cinco mil anos —​ ou mesmo com prédios portugueses com menos de 50 anos.

