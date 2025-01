No Dragão há paixão, mas cá fora não há educação

Em dias de jogo do FC Porto em casa, estacionar em cima de passadeiras, passeios, jardins, saídas ou entradas da Via de Cintura Interna e na própria VCI é prática comum e livre de consequências.

Na cidade do Porto, quando há futebol no Estádio do Dragão, a zona das Antas transforma-se num cenário de caos descontrolado. Não se trata apenas de um acontecimento desportivo, mas de uma licença tácita para o desrespeito: carros estacionados de forma selvagem em cima dos passeios e dos jardins, passadeiras ocupadas, acessos bloqueados e um total desrespeito por quem precisa de circular, seja a pé, com carrinhos de bebé ou em cadeira de rodas.