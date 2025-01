Sismo de magnitude 6.8 provoca mais de 50 mortos no Tibete

Pelo menos 53 pessoas morreram e outras 62 ficaram feridas após um terramoto de magnitude 6.8 na escala de Richter que se registou esta terça-feira, 7 de Janeiro, no sopé Norte dos Himalaias, perto de uma das cidades mais sagradas do Tibete. O abalo também foi sentido no Nepal, Butão e Índia.

O terramoto ocorreu às 9h05 locais (1h05 em Portugal Continental), com o epicentro localizado em Tingri, um município rural chinês conhecido como a porta de entrada Norte para a região do Evereste, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Centro de Redes de Terramotos da China. O Serviço Geológico dos Estados Unidos classificou a magnitude do terramoto em 7.1, mas os cálculos ainda podem vir a ser actualizados.

O sudoeste da China, o Nepal e o norte da Índia são frequentemente atingidos por sismos causados pela colisão entre as placas tectónicas indiana e euro-asiática. Em 2015, um tremor de magnitude 7.8 atingiu as proximidades de Katmandu, matando cerca de 9000 pessoas e ferindo milhares no "pior terramoto de sempre no Nepal". Entre as vítimas mortais contam-se pelo menos 18 pessoas que morreram no acampamento base do Monte Evereste quando este foi destruído por uma avalanche.

O epicentro desta terça-feira foi a cerca de 80 quilómetros a Norte do Monte Evereste, a montanha mais alta do mundo e um destino popular para alpinistas e caminhantes. O Inverno não é uma estação popular para alpinistas e caminhantes no Nepal, sendo um alpinista alemão o único com autorização para escalar o Monte Evereste. O alpinista já tinha abandonado o acampamento base depois de não ter conseguido atingir o cume, informou Lilathar Awasthi, funcionário do Departamento de Turismo.

Webcam view of Earthquake this morning in Khumbu Region. pic.twitter.com/sqedHuhbFE — Everest Today (@EverestToday) January 7, 2025

A Autoridade Nacional de Redução e Gestão do Risco de Catástrofes do Nepal (NDRRMA) disse que o sismo foi sentido em sete distritos montanhosos que fazem fronteira com o Tibete. "Até ao momento não recebemos qualquer informação sobre perdas de vidas e bens", disse à Reuters o porta-voz da NDRRMA, Dizan Bhattarai: "Mobilizámos a polícia, as forças de segurança e as autoridades locais para recolher informações", disse. Muitas aldeias da zona fronteiriça do Nepal, que são pouco povoadas, são remotas e só podem ser alcançadas a pé.

O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que devem ser envidados todos os esforços de busca e salvamento para minimizar o número de vítimas, realojar adequadamente as pessoas afectadas e garantir um Inverno seguro e quente.

Registadas dezenas de réplicas

O impacto do tremor foi sentido em toda a região de Shigatse, uma região do Tibete onde vivem 800 mil pessoas. A região é administrada pela cidade de Shigatse, a sede tradicional do Panchen Lama, uma das figuras mais importantes do budismo tibetano.

As aldeias de Tingri relataram fortes abalos durante o terramoto, que foi seguido por dezenas de réplicas com magnitudes até 4.4. As fachadas das lojas desmoronadas podem ser vistas em vídeos que circulam nas redes sociais e que mostram o impacto do sismo na cidade de Lhatse, com os destroços a espalharem-se pela estrada. A Reuters conseguiu confirmar a veracidade das imagens a partir de edifícios próximos, janelas, traçado da estrada e sinalética que correspondem a imagens de satélite e das próprias ruas.

Existem três municípios e 27 aldeias num raio de 20 quilómetros do epicentro do terramoto, com uma população total de cerca de 6900 pessoas, informou a Xinhua, a agência noticiosa controlada por Pequim. Os funcionários do Governo local estavam em contacto com as cidades vizinhas para avaliar o impacto do terramoto e verificar se havia vítimas, acrescentou.

Também foram sentidos tremores na capital do Nepal, Katmandu, a cerca de 400 quilómetros de distância, onde os residentes fugiram das suas casas. O terramoto também abalou Thimphu, a capital do Butão, e o estado de Bihar, no norte da Índia, que faz fronteira com o Nepal. Até à data, não foram comunicados quaisquer danos ou perdas de bens, disseram as autoridades indianas.