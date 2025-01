Antigo líder da Frente Nacional e pai de Marine Le Pen tinha 96 anos. Negacionista do Holocausto, foi condenado por racismo e islamofobia e foi expulso do partido pela própria filha.

“Não digo que as câmaras de gás não existiram. Eu, pessoalmente, nunca as vi. Nunca estudei o assunto com particular atenção. Mas acredito que foram um pormenor na História da II Guerra Mundial”. Estas declarações foram proferidas em 1987 por Jean-Marie Le Pen, na altura líder do partido ultranacionalista, populista e anti-imigração Frente Nacional (FN), numa entrevista à rádio francesa RTL.