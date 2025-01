Dia de Reis marcado pelo resgate de 363 migrantes nas Canárias

As autoridades espanholas resgataram esta segunda-feira 363 migrantes ao largo das Ilhas Canárias. Entre as pessoas resgatadas está um recém-nascido e a mãe, que deu à luz durante a travessia.

A Sociedade de Salvamento e Segurança Marítima (SASEMAR), a entidade pública espanhola responsável pela segurança marítima no país, realizou três acções de auxílio e resgate durante o Dia de Reis, que é o ponto alto das celebrações natalícias em Espanha. De acordo com as equipas que prestaram assistência aos migrantes, citadas pela agência Efe, todos são provenientes da África Subsariana.

A embarcação em que o recém-nascido chegou foi socorrida durante a manhã de segunda-feira, próximo da ilha de Lanzarote. No “cayuco” viajavam 60 pessoas, segundo a SASEMAR, das quais 14 mulheres. Segundo a mesma fonte, a mulher que deu à luz durante a travessia estava calma e bem de saúde, tendo sido transportada de helicóptero para o aeroporto de Arrecife e daí para o Hospital de Lanzarote.

A imagem da mãe com o recém-nascido, partilhada pelo jornal El País, foi registada por um dos tripulantes do navio Guardamar Talía, que realizou o resgate.

Antes, dois outros barcos tinham chegado às águas de Tenerife e Gran Canária, com 69 e 90 migrantes a bordo. No total das 363 pessoas que chegaram a território espanhol, sete necessitaram de ser transportadas para hospitais, disse ainda o Salvamento Marítimo.

O presidente do Governo das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, manifestou gratidão pela acção da SASEMAR, assinalando serem os heróis num drama que continua sem resposta”.

A crise humanitária no arquipélago espanhol atingiu em 2024 valores sem precedentes, com a chegada de mais de 41.500 migrantes subsarianos.