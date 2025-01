Zendaya e Tom Holland estão mesmo noivos, diz imprensa norte-americana

A actriz surgiu na passadeira vermelha dos Globos de Ouro com um novo anel no dedo anelar da mão esquerda e despertou rumores de que pudesse estar noiva do também actor Tom Holland.

Zendaya e Tom Holland estão mesmo noivos. A notícia é avançada pela imprensa de celebridades dos Estados Unidos que cita fontes próximas do casal. O pedido de casamento terá acontecido durante a época do Natal numa das casas da família da actriz, avança o TMZ. Os dois actores ainda não reagiram nem confirmaram.

Os rumores começaram a surgir neste domingo quando Zendaya usou um novo anel no dedo anelar da mão esquerda na cerimónia dos Globos de Ouros. A actriz usava jóias da Bulgari com excepção desse anel, fazendo notar-se que não seria do mesmo conjunto do colar e do anel que usava na mão direita. Então, a imprensa começou a especular sobre um possível noivado dos actores, ambos com 28 anos.

“Todos os que lhes são próximos sabiam que estava prestes a acontecer o noivado”, declara um amigo do casal à revista People. “Ele sempre foi louco por ela. Sempre soube que ela era a tal. Eles têm algo muito especial”, insiste, acrescentando que Zendaya e Tom Holland partilharam a novidade com os amigos na altura da passagem de ano.

Apesar do silêncio de ambos, não demorou até que surgissem especulações sobre o anel. Trata-se de um solitário em formato de “botão” de 5.02 quilates que se crê ser uma criação da joalheira norte-americana Jessica McCormack, disponível no site da marca, com preço sob consulta.

Foto Zendaya nos Globos de Ouro com o anel que despertou rumores DANIEL COLE/Reuters

Os rumores do namoro entre os dois actores surgiram em 2019 quando protagonizaram Homem-Aranha: Longe De Casa, onde davam vida a Peter Parker (o Homem-Aranha) e a Michelle Jones (MJ). Durante algum tempo, defenderam a tese de que seriam apenas amigos, contudo, em 2021, assumiram a relação publicamente com uma selfie publicada no Instagram, onde Holland escrevia na legenda: “A minha MJ.”

Apesar de serem um dos casais mais mediáticos de Hollywood, os dois têm feito um esforço por manter a relação em privado. “Uma das desvantagens da nossa fama é que a privacidade já não está sob o nosso controlo, e um momento que pensamos ser entre duas pessoas que se amam muito é agora um momento que é partilhado com o mundo inteiro”, lamentava Holland, numa entrevista à revista GQ em Novembro de 2021.

Zendaya defendeu a intenção de manter a privacidade também numa entrevista à revista Elle em 2023, em que reiterava a prioridade de ambos. “Partes da minha vida, aceito, vão ser públicas. Não posso deixar de ser uma pessoa, viver a minha vida e amar a pessoa que amo. Mas também tenho controlo sobre o que escolho partilhar”, declara.

Não que a fama seja algo recente para ambos. O britânico Tom Holland estreou-se aos 12 anos enquanto Billy Elliott no West End de Londres. Já Zendaya é uma estrela da Disney, tendo-se tornado conhecida em Shake it Up entre 2010 e 2013, ao lado de Bella Thorne. Recentemente, a actriz protagonizou Challengers e Dune:Parte Dois, enquanto o noivo fez Uncharted ou Last Call.