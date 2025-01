Da enfermagem à vida missionária: Simona Brambilla, a primeira mulher a liderar no Vaticano

A italiana Simona Brambilla já estava no Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica desde 2023, mas o Papa Francisco nomeou-a prefeita no arranque deste ano.

Nos últimos 12 anos, o Papa Francisco tem vindo a tornar a Igreja Católica mais feminina, mas, no início desta semana, o bispo de Roma tomou uma decisão histórica. Simona Brambilla é a primeira mulher a ser nomeada prefeita de um dicastério no Vaticano. A freira de 59 anos será responsável pelo Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, depois de uma vida dedicada ao cuidado do outro, da enfermagem ao ensino e à experiência missionária.