Divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck já é oficial

Jennifer Lopez e Ben Affleck já não são casados: a oficialização do divórcio deu-se, nesta semana, menos de cinco meses depois de a artista ter dado entrado com o pedido. Lopez, que disse que a separação se deu a 26 de Abril, alegou “diferenças irreconciliáveis”.

A estrela pop e o vencedor do Óscar conheceram-se, em 2002, durante as filmagens de Duro Amor, comédia de Martin Brest que chegou às salas portuguesas um ano depois. A química entre os dois acabaria por invadir a vida real, e a actriz optaria pelo divórcio de Cris Judd.

No início dos anos 2000, o par apelidado de “Bennifer” era o casal mais falado no mundo das celebridades, numa relação marcada por carros de luxo dele e dela e um grande anel de noivado de diamantes cor-de-rosa de 6,1 quilates. O namoro das duas estrelas captou a atenção dos media e Ben Affleck pediu a cantora em casamento. Tudo parecia correr de feição até à véspera do enlace, quando o par emitiu uma declaração, em Setembro de 2003: “Devido à excessiva atenção dos meios de comunicação social em torno do nosso casamento, decidimos adiar a data.” Problema: acabaria por não haver nova data.

Em Janeiro de 2004, o agente da cantora oficializou o fim do romance: “Confirmo as notícias de que Jennifer Lopez terminou o seu noivado com Ben Affleck. Neste momento difícil, pedimos que se respeite a sua privacidade.”

Até 2021: quase duas décadas depois do início do romance, os dois revelaram ao mundo que estavam novamente juntos. Um ano depois, em Julho, casaram-se em Las Vegas, tendo reservado o dia 20 de Agosto de 2022 para celebrarem a união com os amigos e familiares, numa cerimónia na Geórgia. Precisamente dois anos depois, Lopez entrou com o pedido de divórcio no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, não solicitando pensão alimentícia para nenhuma das partes.