Demi Moore elogia Fernanda Torres e pede número de telefone da brasileira

Vencedora na categoria de Melhor Actriz em Filme de Comédia ou Musical nos Globos de Ouro 2025, Demi Moore fez questão de se encontrar com Fernanda Torres durante o jantar da cerimónia de prémios em Hollywood. A protagonista de A Substância abraçou e elogiou a brasileira pelo desempenho no filme Ainda Estou Aqui e pela conquista como Melhor Actriz de Drama.

O momento foi registado e partilhado pelo actor Selton Mello nas redes sociais. “Eu fui, eu tava, eu filmo amigas no topo. Demi Moore, vencedora de Melhor Actriz em Comédia ou Musical, fez questão de vir dar um abraço na Nanda. Que noite inesquecível”, escreveu na legenda do vídeo divulgado nesta segunda-feira. Nos comentários, somam-se as mensagens de orgulho, incluindo de Ivete Sangalo. “Que lindo! Duas mulheres talentosas e felizes. Todas nós sentimos felicidade junto”, comenta a cantora.

Nas imagens, Demi abraça Fernanda Torres e diz-lhe que tinha pedido o seu número de telemóvel: “Espero que você não se importe que eu tenha pedido o seu número”. Fernanda respondeu com elegância: “Foi uma honra”. Logo em seguida, Demi contou que quis o contacto da intérprete de Eunice Paiva para cumprimentá-la pessoalmente pelo papel na longa-metragem de Walter Salles. “Muitos, muitos parabéns”, reforça Moore.

Fernanda, por sua vez, retribuiu os elogios e destacou a conquista de Demi pela performance em A Substância. Torres também comentou o discurso emocionante da actriz norte-americana: “O que você disse no palco foi tão lindo. Parabéns”.

Durante o discurso de agradecimento, Demi partilhou uma reflexão tocante ao lembrar a conversa com um produtor de Hollywood há 30 anos: “Ele disse que eu era uma actriz de filme de pipoca e, na época, interpretei isso como se eu não tivesse o direito de conquistar algo mais. Que eu poderia fazer filmes de sucesso e ganhar muito dinheiro, mas não poderia ser reconhecida e eu acreditei nisso.”

E terminou com uma mensagem: “Saiba que nunca será o suficiente, mas pode entender o seu valor se simplesmente deixar de lado a régua de medidas.”

Já Fernanda Torres agradeceu à mãe, Fernanda Montenegro, que há 25 anos foi nomeada na mesma categoria por Central do Brasil, um trabalho também de Salles, que arrecadou o Globo de Melhor Filme em Língua Estrangeira.​​ “E eu quero dedicar esse prémio à minha mãe, que esteve aqui há 25 anos. Esta é a prova de que a arte pode superar momentos difíceis, como a Eunice Paiva, que eu interpreto, mostrou. É um filme que nos ajuda a mostrar como sobreviver em tempos difíceis”, declarou a actriz, elogiando as outras nomeadas numa noite de prémios que foi das mulheres.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.