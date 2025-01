Aubrey Plaza reage à morte do marido: “Trata-se de uma tragédia inimaginável”

A actriz Aubrey Plaza reagiu à morte do marido, o realizador Jeff Baena, com um curto comunicado em conjunto com a família, no qual pede privacidade durante o período de luto. “Trata-se de uma tragédia inimaginável. Estamos profundamente gratos a todos os que ofereceram apoio”, lê-se na nota enviada à imprensa norte-americana nesta segunda-feira.

Sem mais nada a acrescentar, a actriz ainda não publicou qualquer tipo de reacção no Instagram, onde acumula cinco milhões de seguidores. Nos comentários das suas publicações, contudo, multiplicam-se as mensagens de lamento dos fãs pela morte do marido.

Jeff Baena, de 47 anos, foi encontrado morto na passada sexta-feira, 3 de Janeiro, na sua casa em Los Angeles, na Califórnia. De acordo com o relatório do Gabinete do Médico Legista do Condado de Los Angeles, que dá conta de que as autoridades foram chamadas ao local por volta das 10h30, a morte terá sido um suicídio.

Apesar de ter participado na realização ou produção de mais de uma dúzia de filmes, como O Náufrago (2000), Uns Compadres do Pior (2004) ou Os Psico-Detectives (2004), a estreia a solo seria com Beth, a Zombie em 2014. Baena escreveu e a realizou a comédia protagonizada por Aubrey Alba, em que uma mulher volta misteriosamente dos mortos.

Em 2021, o casal voltou a trabalhar em conjunto na série Cinema Toast, em que um grupo de actores reinterpretava, através da voz, cenas icónicas da história do cinema. A produção marcou a estreia de Aubrey Plaza na realização ao lado do marido, criador da série. Entre os actores convidados estavam Christina Ricci, Colman Domingo, Nicole Byer ou Jake Johnson.

Aubrey Plaza e Jeff Baena conheceram-se em 2011, ano em que tornaram pública a relação. Contudo, os dois nunca divulgaram oficialmente imagens do casamento e desconhecem-se detalhes sobre a cerimónia. Em 2021, a actriz partilhou uma fotografia com o marido no Instagram, onde se referia ao realizador como “querido marido”.

Meses depois, no programa de Ellen DeGeneres, Plaza contou que ambos se decidiram casar durante a pandemia de covid-19. “É o nosso 10º aniversário, devíamos fazer alguma coisa. Comprar um gelado ou fazer algo especial”, contou ter dito ao então namorado, que sugeriu que “algo especial” fosse se casarem. A relação de mais de uma década não resultou em filhos.

A actriz tornou-se conhecida pela série Parks and Recreation, onde deu vida a April Ludgate entre 2009 e 2015. Desde então, participou, entre outros trabalhos, na mediática série The White Lotus e no filme Megalopolis, de Francis Ford Coppola.