Women’s Worldwide Car of the Year: há seis candidatos a Carro do Ano

O júri do Women’s Worldwide Car of the World (WWCOTY), composto por 88 jornalistas de 55 países, Portugal incluído, escolheu os finalistas para Carro do Ano 2025. O vencedor, que será escolhido entre Mini Cooper, Kia EV3, Audi A6 e-tron, Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser e Porsche Panamera, é anunciado a 6 de Março.

Os seis veículos que venceram as categorias representam a “excelência nos seus segmentos em termos de segurança, condução, tecnologia, conforto, eficiência, impacte ambiental, relação qualidade/preço e igualdade de género”, aponta a organização em comunicado.

Nos modelos urbanos, o Mini Cooper conquistou o galardão, com a organização a destacar o facto de o modelo se distinguir pela sua agilidade e sensações ao volante, que fazem lembrar os karts. Disponível com motores de combustão e eléctricos, “é rápido no trânsito urbano e divertido nas curvas”. Já ao Kia EV3, que conquistou a classe dos SUV compactos, aponta-se a larga autonomia eléctrica, que, dependendo da bateria, pode ser de até 436 ou 605 quilómetros, mas também a “boa relação qualidade, equipamento e preço”.

Sobre o Audi A6 e-tron, que venceu a categoria dos automóveis grandes ou executivos, a organização destaca “o desempenho, o interior espaçoso e a qualidade dos materiais e acabamentos”. Nos SUV grandes, o Hyundai Santa Fe levou a melhor graças a “uma grande variedade de características práticas”.

Nos todo-o-terreno puros ou pick-ups, destacou-se o Toyota Land Cruiser, no qual a introdução da assistência eléctrica à direção permitiu a inclusão de sistemas de segurança como a manutenção na faixa de rodagem.

Por fim, performance e luxo viram um digno representante no Porsche Panamera, pelo seu “desempenho, tecnologia e qualidade dos materiais e acabamentos”.

Após esta fase, o júri irá decidir qual é o Melhor Carro do Ano em termos absolutos. Os concorrentes serão estes seis automóveis e o resultado será anunciado a 6 de Março, a tempo de celebrar o Dia Internacional da Mulher, que se assinala dois dias depois.

Mas, nesta fase, houve mais premiados: a BYD foi distinguida com o Prémio Melhor Tecnologia, com as baterias em lâmina, com “uma maior densidade energética, maior segurança, menor risco de incêndio, uma vida útil mais longa em comparação com as baterias tradicionais e uma maior autonomia”. Além disso, foi premiada a tecnologia híbrida plug-in com o sistema DM (Dual Mode) e as suas duas abordagens: DM-i, para eficiência e baixo consumo de combustível, e DM-p, para alto desempenho. Já a Volvo recebeu o Prémio Sandy Myhre para a marca mais empenhada com as mulheres, depois de, em 2023, ter estabelecido uma parceria com a Girls Who Code, uma organização que trabalha para colmatar a lacuna de género no sector.

No total, 81 candidatos estavam na corrida para ganhar uma das categorias do WWCOTY. Todos eles devem cumprir o requisito de terem sido lançados em pelo menos dois continentes ou 40 países entre Janeiro e Dezembro de 2024.

Este é o 15.º ano em que o WWCOTY, o único júri do mundo automóvel composto exclusivamente por mulheres, se dedica a encontrar a melhor proposta do sector em termos globais.

Criado pela jornalista neozelandesa Sandy Myhre, em 2009, que actualmente ocupa a posição de presidente honorária (a espanhola Marta García assume o papel de presidente executiva), o prémio visa reconhecer os melhores carros do ano, tendo como critérios os que orientam qualquer condutor na escolha de um carro (segurança, qualidade, preço, design, facilidade de condução, benefícios e pegada ambiental), e, ao mesmo tempo, dar voz às mulheres no mundo automóvel, reconhecendo a mobilidade como um factor essencial à igualdade de género: “A mobilidade para uma mulher significa o acesso a muitas possibilidades pessoais e profissionais.”