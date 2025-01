Vila Nova de Poiares espera dez mil comensais na Semana da Chanfana

O evento, organizado pela Confraria da Chanfana, sediada em Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, terá nove restaurantes do concelho aderentes, menos um do que em 2024 por estar em processo de mudança de instalações, disse à agência Lusa a confrade-mor Madalena Carrito.

"Vila Nova de Poiares não tem muitos restaurantes, mas tem restaurantes com uma grande capacidade em termos de lugares", salientou a responsável, referindo que há estabelecimentos "antigos e com grande tradição" na confecção daquele prato de cabra velha, típico da região.

Segundo Madalena Carrito, a expectativa é a de atingir cerca de dez mil comensais durante o evento, um número que se tem mantido "estável ao longo dos últimos anos".

"Não poderia ir muito mais além desse número porque poríamos em causa o serviço e o bom acolhimento das pessoas em Vila Nova de Poiares", disse.

De acordo com a confrade-mor da Confraria da Chanfana, os restaurantes já registam muitas reservas e marcações para os 11 dias do evento, com grupos a não falharem "uma visita a Vila Nova de Poiares por esta altura".

O evento conta com a Câmara Municipal e o Turismo do Centro como parceiros.

Apesar de não haver um preço fixo durante o evento, Madalena Carrito afirmou que os preços da dose por pessoa andarão "à volta dos 16 ou 17 euros".