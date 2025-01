Santa Bárbara de Nexe acolhe primeiro festival de caminhadas

Já estão abertas as inscrições para a primeira edição do Festival de Caminhadas de Santa Bárbara de Nexe, “inspirado nas bonitas paisagens e na rica cultura popular” desta freguesia do concelho de Faro, localizada “já em pleno barrocal algarvio”.

De 7 a 9 de Fevereiro, há mais de 50 actividades para desfrutar, entre muitas caminhadas, vários workshops, palestras, actividades de bem-estar, exposições, entre outras. Numa “celebração da natureza e da actividade física”, são 27 as caminhadas agendadas, com destaque para as nocturnas, as que se destinam a “pais e filhos”, os passeios guiados por cerros, moinhos e veredas, ou a Radical, um “trail sprint” de 16 quilómetros classificado como “muito difícil”. “Cada caminhada será guiada por especialistas que compartilharão informações sobre a flora, fauna e cultura local”, detalha ainda a organização no website do evento.

O “forte cunho cultural do território”, “materializado” na música e na poesia popular, assim como a pedra, não só marca identitária da paisagem como ofício local durante longas décadas, surgem também em destaque na programação, com o jantar e baile popular que encerra o primeiro dia do festival, ou as sessões dedicadas ao sítio da Bordeira, entre “canteiros e a arte de trabalhar a pedra” e a “terra de acordeão”, ambos no dia 8.

De âmbito cultural, nota ainda para a apresentação da peça de teatro comunitário As mulheres do Alto, o concerto no Rock Garden Café, a exibição do filme Escritos na paisagem, ou a exposição dos artistas da Galeria do Alto. Haverá ainda actividades de saúde e bem-estar, como pilates, caminhadas de mindfulness, ou ioga.

A primeira edição do Festival de Caminhadas de Santa Bárbara de Nexe faz ainda uma aposta forte em palestras e workshops focados nas caminhadas, seja para quem se queira iniciar neste “mundo deslumbrante” ou começar a fazê-lo nos passos da astronomia, seja com dicas práticas sobre bastões e outro equipamento a “levar e como o utilizar em actividades de pedestrianismo”. O objectivo passa por mostrar “técnicas de caminhada, noções básicas de orientação e segurança na natureza, além de práticas de consciência corporal e alongamento”.

As inscrições, abertas no primeiro dia do ano, decorrem até dia 2 de Fevereiro, e custam 10€ por pessoa. A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos, “desde que acompanhadas por um adulto”, mas requerem igualmente inscrição obrigatória. Existem ainda actividades que requerem um pagamento extra, entre 3€ e 10€. A programação completa pode ser consultada aqui.

O Festival de Caminhadas de Santa Bárbara de Nexe é promovido pela junta de freguesia, e organizado pelos grupos locais de caminhadas Algarviana Team e Bifanas Team e pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Nexense.

É o quinto festival de caminhadas da região integrado na marca Algarve Walking Season, juntamente com os eventos Caminheiros – Experiências na Fronteira, em Alcoutim (Março), Walking Festival Ameixial, naquela freguesia de Loulé (Abril), Barão de São João Walk & Art Fest, naquela freguesia de Lagos (Novembro), e Festival de Caminhadas de Monchique (Dezembro).