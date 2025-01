Os rosés do Vinho Verde estão a sair da casca

Antonina Barbosa, enóloga e directora-geral da Falua, vem ao Consultório de Vinhos falar de rosés. A empresa do grupo francês Roullier faz, em Vila Verde, o primeiro espumante 100% Padeiro do país.

Podíamos estar a ser literais, porque até na cor os rosados da região, e em geral os do país, estão diferentes. Mas falámos sobretudo do perfil dos novos rosés do Minho, que já não são só vinhos para beber à beira da piscina. Têm várias camadas de aroma e sabor e podem ser muito gastronómicos. Definitivamente, já não são um vinho de segunda linha no portfólio das empresas.

A nossa convidada neste episódio é Antonina Barbosa, que acumula na Falua a direcção-geral e a direcção de enologia. A empresa do grupo francês Roullier está desde 2020 no Vinho Verde, tem vinhas em Monção e Melgaço e no Cávado e é nesta sub-região, em concreto em Vila Verde, que fica a pequena parcela que dá origem ao primeiro espumante rosé 100% Padeiro do país.

