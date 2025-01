Um destino para 2025? Coimbra, aconselha New York Times

É “uma cidade cheia de alma no rio Mondego” que, ao contrário de Lisboa e Porto, “tem sido poupada às multidões”. Coimbra, no centro do país, é um dos 52 lugares a ir em 2025, elege o New York Times na sua selecção anual de destinos a visitar ao longo do ano.

“Os estudantes da universidade local, fundada em 1290, ainda se esgueiram para o elegante Café Santa Cruz para tomar um expresso e um crúzio (doce de ovo e amêndoa) enquanto vestem capas pretas e cantam fado ao som de guitarras de 12 cordas”, escreve Alexander Lobrano, o jornalista que assina o texto sobre Coimbra.

“Mas este bastião da tradição também está a ganhar um novo fôlego”, defende, apontando novos espaços e experiências turísticas, como o Coola Boola CoLAB, “um espaço retro onde pode comprar vestidos dos anos 40, fazer uma tatuagem e comer uma refeição vegetariana”, o hotel Alto Canto, o recém-inaugurado Museu de Aristides de Sousa Mendes, e as actividades de bem-estar na floresta da Malcata Eco Experience.

Numa lista liderada pela Inglaterra de Jane Austen, no ano em que se celebram 250 anos do nascimento da escritora, a cidade de Coimbra surge em 11.º lugar, logo seguida por Angola, “com as suas praias tropicais por descobrir, cascatas sagradas como as de Calandula e parques nacionais como Iona”. Entre os destaques de Daniel Scheffler estão o novo aeroporto de Luanda e a nova Área de Conservação Transfronteiriça Kavango-Zambezi, que se estende ao longo de cinco países. “A partir deste ano, os visitantes precisarão de apenas um visto para entrar em todo o território.

No top 5 de destinos para este ano, estão também as ilhas Galápagos (Equador), os museus da cidade de Nova Iorque, o estado de Assam (Índia), e a Tailândia da terceira temporada da série televisiva The White Lotus, com estreia anunciada para 17 de Fevereiro na Max. Confira aqui o resto da lista.