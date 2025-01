Nas alturas! Chegou o thriller que o vai fazer voar (agarrado ao sofá)

No céu e em terra, Red Eye, a nova série do AXN apresenta-lhe três narrativas para desvendar o maior mistério dos ares. Estreia dia 13 de Janeiro, às 22 horas, no AXN.

Em Red Eye, novo thriller britânico a estrear no canal AXN, um voo de Londres com destino a Pequim transforma-se num pesadelo em que homicídios, traições, sabotagens e conspirações internacionais se sucedem a um ritmo intenso e carregado de tensão.

Uma tarefa hercúlea que cai nos ombros de Hana Li (Jing Lusi), detective que segue a bordo, encarregue de assegurar a extradição para a China do médico Matthew Nolan (Richard Armitage), suspeito de ter assassinado uma mulher, apesar de reclamar a sua inocência.

A detective Hana Li (Jing Lusi) e o médico Matthew Nolan (Richard Armitage). O médico Matthew Nolan (Richard Armitage) é suspeito de ter assassinado uma mulher. Madeline Delaney (Lesley Sharp), directora dos serviços de segurança do Reino Unido (MI5).

Em terra, outras duas narrativas desenrolam-se em paralelo e parecem oferecer as chaves para o mistério que acontece nos ares: Madeline Delaney (Lesley Sharp), directora dos serviços de segurança do Reino Unido (MI5), tenta juntar as pistas que recebe do voo com as que obtém da sua investigação em terra; já a jornalista Jess Li (Jemma Moore), irmã de Hana, parece descobrir nas ruas de Londres algumas explicações para os crimes que ocorrem no avião.

Da mesma produtora de Doctor Who (Bad Wolf) e do mesmo autor de Flightplan – Pânico a Bordo, protagonizado por Jodie Foster (Peter A. Dowling), esta nova série de seis episódios do canal AXN promete colar ao ecrã todos os fãs de thriller (e já conta com a segunda temporada garantida).

Para ver a partir dia 13 de Janeiro, às 22 horas, no canal AXN.