Novo Banco demite administrador e denuncia “operações suspeitas” ao Ministério Público

Comunicação do banco diz que operações estão ligadas à “esfera pessoal” de Carlos Jorge Ferreira Brandão, demitido do cargo de administrador executivo e chief risk officer.

O Novo Banco anunciou esta terça-feira a destituição, “com justa causa”, de Carlos Jorge Ferreira Brandão, membro executivo do conselho de administração e chief risk officer. De acordo com o comunicado emitido pelo banco, através do regulador do mercado de capitais, a decisão “foi tomada no seguimento da identificação, através de processos internos do banco, de operações financeiras suspeitas realizadas na sua esfera pessoal, as quais deram origem a uma denúncia às autoridades”.

“As operações em causa não estão relacionadas nem envolvem, de forma alguma, o banco e, como tal, não têm qualquer impacto nos clientes, em contas ou operações de clientes, na posição financeira ou na actividade do Banco, nas suas operações comerciais, no sistema de gestão de riscos nem nos seus colaboradores”, assegura-se no comunicado.

Sem identificar as irregularidades em causa, a instituição financeira acrescenta que deu inicio a “uma investigação interna e apresentou uma denúncia junto do Ministério Publico, o que levou ao início de uma investigação que está agora em curso”. O banco diz ainda que reportou o sucedido “ao regulador e à autoridade de supervisão competente nesta matéria”.

“Foram imediatamente adoptadas todas as medidas necessárias e adequadas à situação, com vista à protecção do banco e de todos os seus stakeholders, tendo o Banco agido em total coordenação e cooperação com as autoridades competentes”, explica-se no comunicado. De forma interina, as funções do gestor demitido serão assumidas pelo presidente executivo, Mark Bourke.

De acordo com os dados desta instituição financeira, Carlos Brandão foi nomeado administrador executivo com o pelouro do risco em 2022. Apresentado como tendo “sólida experiência em gestão de risco”, o gestor já tinha trabalhado nessa área no Santander Totta e no Barclays. No Novo Banco, o gestor presidia a quatro comités: o de risco, o de controlo interno e o de “imparidade alargado”. Este último é o responsável por “definir o valor de imparidade a ser atribuído a casa cliente atendendo à exposição” do banco “a um cliente ou grupo de clientes”.