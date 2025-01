No IRS Jovem, o imposto só se aplica a parte do rendimento. Para sentirem o efeito no salário, os jovens trabalhadores podem pedir à entidade empregadora para fazer a retenção segundo essa filosofia.

Os jovens trabalhadores que estão a entrar no mercado de trabalho e que, por essa razão, beneficiam de um imposto pessoal mais baixo do que o normal, podem pedir à empresa onde trabalham para reter menos todos os meses de acordo com as regras do IRS Jovem, para sentirem logo no vencimento mensal o efeito do incentivo fiscal.