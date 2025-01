Dakar: Gonçalo Ribeiro ascende a segundo na classe Challenger

Luís Portela Morais também subiu um posto, ocupando o sétimo lugar, a 1h27m06s do líder.

O piloto português Gonçalo Ribeiro (Red Bull) ascendeu nesta terça-feira ao segundo posto da classe Challenger, ao concluir a terceira etapa do Rali Dakar de todo-o-terreno, que decorre na Arábia Saudita, em sétimo lugar.

Gonçalo Ribeiro, que na véspera tinha alcançado o terceiro lugar do pódio, continua em bom plano, aproveitando uma etapa menos positiva dos rivais para subir mais um posto, graças ao sétimo lugar, com mais 13m09s que o vencedor, o argentino Nicolas Cavigliasso (Team BBR), líder com um total de 20h24m43s.

Luís Portela Morais (G Rally), que acabou logo a seguir a Gonçalo Ribeiro, com mais 13m14s que Cavigliasso, subiu um posto, para sétimo, a 1h27m06s da liderança.

João Ferreira quinto nos carros

Nos automóveis, João Ferreira (Mini) voltou a rodar perto dos primeiros, tendo terminado a etapa no quinto posto, a 3m15s do vencedor, o sul-africano Saood Variawa (Toyota), resultado que lhe permite ascender três posições na geral, ocupando o nono posto, a 32m07s do comandante, o sul-africano Henk Lategan (Toyota).

“Foi uma etapa muito boa, apesar das pedras e do pó no início. Fomos rápidos, consistentes e chegámos ao destino satisfeitos com o resultado. A equipa vai preparar o carro para a dureza dos próximos dois dias, disputados em formato maratona, quando voltamos a ser desafiados pela organização antes do merecido dia de descanso em Ha'il”, afirmou o piloto.

Henk Lategan comanda a prova com um total de 19h04m53s, sendo seguido pelo qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia), a 7m17s, enquanto o sueco Mattias Ekström (Ford) é terceiro, com mais 9m34s.

Rui Gonçalves no top20

Nos SSV, outra categoria de veículos ligeiros, Alexandre Pinto (Old Friends) foi quarto, a 13m32s do vencedor, o chileno Francisco López Contardo (Can-Am Factory), mantendo o terceiro lugar na geral, a 1h12m34s do comandante, o francês Xavier de Soultrait (RZR).

João Dias (Santag) e João Monteiro (South Racing) concluíram a etapa no nono e 10.º lugares, respectivamente, estando Monteiro no 13.º posto e Dias no 19.º da geral.

Nas motos, Rui Gonçalves (Sherco) continua a ser o melhor português, tendo obtido um 15.º lugar que lhe permitiu subir quatro lugares, para 19.º da geral. António Maio (Yamaha) foi 31.º, ocupando o 28.º lugar, enquanto Bruno Santos (Husqvarna) terminou no 44.º posto, sendo 35.º da classificação.

Na liderança continua o australiano Daniel Sanders (KTM), dominador nas etapas iniciais, mas que concluiu a tirada apenas na 21.ª posição, com mais 14m49s, tendo apenas 1m57s de vantagem sobre o segundo classificado, o norte-americano Skyler Howes (Honda).

Na quarta-feira, disputa-se a quarta etapa, entre Al Henakiyah a Al'Ula, uma tirada maratona com 415 quilómetros cronometrados.