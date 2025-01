Quarta na TV: da saúde inteligente ao regresso de Wolf Hall

As investigações de FBI (e derivado), o sonho americano e a vida Trotsky são outros destaques do dia.

CINEMA

O Pugilista

Hollywood, 21h30

No início do século XIX, o britânico Jem Belcher tornou-se, ainda antes de fazer 20 anos, campeão de boxe em Inglaterra, tendo ficado sem um olho aos 22 e morrido aos 30. A sua história é o foco deste filme de Daniel Graham em que Matt Hookings, também argumentista, assume o papel principal. O elenco inclui ainda Ray Winstone, Russell Crowe e Jodhi May.

Brooklyn

AXN White, 22h23

Nomeado para três Óscares (melhor filme, actriz principal e argumento adaptado) é uma versão cinematográfica do romance de Colm Tóibín, com argumento de Nick Hornby e realização de John Crowley. Nos anos 1950, a jovem irlandesa Eilis Lacey (Saoirse Ronan) aventura-se até aos EUA e fixa-se em Brooklyn, Nova Iorque. Quando as saudades de casa se estão a tornar quase insuportáveis, apaixona-se por um homem. Mas a sua felicidade é interrompida por uma notícia que a obriga a regressar ao país natal.

SÉRIES

Wolf Hall: O Espelho e a Luz

TVCine Edition, 22h10

Dez anos depois da estreia original, entra na segunda temporada a série da BBC que ficciona a ascensão de Thomas Cromwell ao poder na corte de Henrique VIII, a partir da trilogia de romances históricos escritos pela britânica Hilary Mantel. A primeira temporada adaptava os dois primeiros volumes; esta transpõe o terceiro. O papel do estadista e advogado continua entregue ao oscarizado Mark Rylance. Peter Straughan volta à escrita do guião e Peter Kosminsky à realização. Os seis novos episódios saem semanalmente, ficando disponíveis também no TVCine+.

FBI

Star Channel, 22h15

Um homicídio que acontece em Brooklyn mas ganha proporções externas abre a sétima vaga de FBI, o procedural policial criado por Dick Wolf e Craig Turk e produzido por uma equipa ligada a Lei & Ordem. Logo a seguir entra em cena a brigada do spin-off FBI: International para a quarta temporada, já sem Luke Kleintank no papel de líder e com Jesse Lee Soffer a entrar para a sua posição. As séries são debitadas juntas nos serões de quarta-feira.

Subterrâneo

Netflix, streaming

Em estreia, uma produção original romena passada em Bucareste e protagonizada por uma mãe solteira, especialista em IT (interpretada por Ana Ularu), que se vê enredada numa rede criminosa da dark web, com todos os perigos que isso acarreta para ela e para a família.

A Colina dos Cães

Netflix, streaming

Também a estrear, mas vinda da Polónia, está este thriller em que um escritor, de volta à terra natal, tem à sua espera um ninho de segredos, chantagens, questões mal resolvidas do passado e pouca esperança em finais felizes.

DOCUMENTÁRIOS

Capitalismo Americano: O Culto da Riqueza

RTP2, 20h37

O capitalismo descontrolado à custa do regime democrático. E o fosso cada vez mais escavado entre ricos e pobres no país que se alimenta, ainda hoje, da narrativa do sonho americano. São estes os conceitos explorados nos três episódios da série documental que o segundo canal exibe entre quarta e sexta-feira. Com um arco temporal que vai de 1870 até à actualidade, “revela como uma pequena elite sempre soube justificar a sua opulência”, descreve a sinopse. É realizada por Cédric Tourbe e data de 2023.

Trotsky, Um Homem a Abater

RTP2, 23h

Realizado por Elin Kirschfink e Marie Brunet-Debaines, apresenta-se como um “verdadeiro thriller histórico” sobre os últimos anos de vida do revolucionário, teórico e político comunista Leon Trotsky. Passou-os em exílio no México, onde viria a ser assassinado em Agosto de 1940.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

A inteligência artificial ao serviço da saúde. Eis o tema da entrevista a Virgílio Bento, fundador e presidente executivo da Sword Health. Nascida em 2015, no Porto, a empresa cria soluções para tratar patologias músculo-esqueléticas e está neste momento a desenvolver um sistema para o INEM. O empresário entrou recentemente na lista em que a Modern Healthcare elege os 100 mais influentes do sector, sendo o único português a figurar na lista.