Luís Ferreira Alves dá nome a um novo prémio de fotografia de arquitectura

“O Luís Ferreira Alves, quando fotografa, responde a uma encomenda precisa, produz a documentação pedida e oferece quase sempre uma mais-valia pessoal com um sabor humorístico.” É com esta citação de Eduardo Souto de Moura que esta terça-feira será apresentada, num comunicado online, a primeira edição do Concurso Internacional de Fotografia Luís Ferreira Alves.

Com o subtítulo “Um olhar contemporâneo sobre a arquitectura”, a iniciativa visa homenagear este pioneiro da fotografia de arquitectura em Portugal, que desapareceu em 2022, deixando uma obra que permite um olhar de conjunto sobre a arquitectura portuguesa da segunda metade do século XX e início do século XXI, com particular atenção aos nomes cimeiros da chamada Escola do Porto, nomeadamente Álvaro Siza, Pedro Ramalho e Eduardo Souto de Moura.

O novo concurso, de periodicidade bienal, aceita candidaturas até ao próximo dia 25 de Abril, estando o anúncio dos premiados agendado para Junho, depois da divulgação, em Maio, da lista de pré-seleccionados.

As obras concorrentes – um conjunto de cinco a sete imagens – serão avaliadas por um júri de cinco elementos, dos quais são já conhecidos os nomes de Souto de Moura (amigo pessoal de Luís Ferreira Alves, e cuja arquitectura foi por várias vezes objecto da sua câmara fotográfica), o fotógrafo Paulo Catrica e a fotógrafa suíço-francesa ​ Hélène Binet, radicada em Londres. Por designar estão ainda um representante do Ministério da Cultura e “uma personalidade ligada à curadoria, direcção de arte ou editorial”, diz o regulamento.

Foto Auto-retrato do fotógrafo Luís Ferreira Alves

As obras enviadas a concurso candidatam-se a um primeiro prémio no valor de dez mil euros, patrocinado pela marca CIN, um segundo prémio de quatro mil euros, financiado pelo BPI, e um terceiro prémio de equipamento fotográfico da Canon, no valor de 1500 euros.

Um fotógrafo de excelência

Num lançamento também publicitado nos números deste mês das prestigiadas revistas italianas de arquitectura e design Domus e Casabella, explicita-se que o Concurso Internacional de Fotografia Luís Ferreira Alves se propõe “homenagear a pessoa e o trabalho deste fotógrafo de excelência que atravessou a fronteira entre o analógico e o digital, e cuja obra é reconhecida a nível nacional e internacionalmente”.

Lançado pelos herdeiros de Luís Ferreira Alves (1938-2022) e promovido pela Câmara Municipal do Porto, pela Casa da Arquitectura, em Matosinhos, e pela associação cultural Cityscopio (co-editora do álbum Luís Ferreira Alves – Fotografias em obras de Eduardo Souto de Moura, 2016), com o patrocínio das marcas atrás referidas e de outras instituições, o novo concurso quer igualmente, através da fotografia, “promover uma compreensão profunda sobre a prática e disciplina da arquitectura em Portugal e no mundo”, além de “comunicar a importante e singular relação que o fotógrafo pode estabelecer com o arquitecto e o seu trabalho”.

A concretização desse objectivo passará, no próximo mês de Setembro, pela apresentação de uma exposição dos trabalhos seleccionados num espaço ainda a determinar, e pela edição do catálogo respectivo.

A segunda edição do concurso decorrerá entre os dias 25 de Abril de 2026 e de 2027.

Nascido em Vila Nova de Gaia, a 25 de Abril de 1938 – de algum modo, premonitoriamente, numa casa desenhada pelo arquitecto Francisco de Oliveira Ferreira (autor dos edifícios do café A Brasileira e do Clube Fenianos, no Porto, dos Paços do Concelho de Gaia e de vários palacetes no litoral Porto-Espinho) –, Luís Ferreira Alves foi um homem de várias profissões e hobbies, e um activista contra o Estado Novo, antes de se afirmar como fotógrafo, com uma atenção particular à arquitectura, acompanhando o trabalho de gerações sucessivas de arquitectos da Escola do Porto, de Viana de Lima a José Gigante e Agostinho Ricca, além dos já citados, numa carreira que ajudou também a divulgar e afirmar além-fronteiras a arquitectura portuguesa.

O novo concurso internacional de fotografia vem acrescentar-se a dois outros raros concursos no âmbito desta arte, ambos já com história no país: o recém-regressado Prémio Novo Banco Revelação e o Novos Talentos FNAC.