“Liberdade” é a Palavra do Ano 2024

O vocábulo foi eleito com 22% dos votos na 16.ª edição da iniciativa da Porto Editora e da Infopédia, reflectindo as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Depois de uma votação renhida, a Porto Editora deu a conhecer, na manhã desta terça-feira, a Palavra do Ano 2024. "Liberdade" angariou 22% dos votos dos portugueses e das portuguesas, "numa alusão aos 50 anos da Revolução do 25 de Abril", efeméride que foi assinalada ao longo do ano passado através de várias iniciativas, em múltiplas áreas.

Antes de ser conhecido o resultado da votação, que foi "disputada até ao último momento", as palavras "conflitos", "imigração" e "liberdade" lideravam a eleição que decorreu até 31 de Dezembro. No segundo lugar do pódio, "conflitos" obteve 21,3% dos votos, enquanto "imigração", na terceira posição, reuniu 21,2% dos votos registados em www.palavradoano.pt, referiu a Porto Editora em comunicado de imprensa.

"Inclusão", "INEM", "fogos", "polícia", "jovem", "auricular" e "transportes" foram as candidatas que completaram o boletim de voto disponível online entre 2 a 31 de Dezembro de 2024, espelhando algumas das palavras que mais estiveram presentes nas notícias e ao redor da população portuguesa durante 2024.

"Liberdade" sucede a “professor” (2023), "guerra" (2022), "vacina" (2021), "saudade" (2020), "violência doméstica" (2019), "enfermeiro" (2018), "incêndios" (2017), "geringonça" (2016) ou "refugiado" (2015), numa iniciativa mobilizada pela Porto Editora desde 2009 e que tem como principal objectivo "sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, património vivo e precioso de todos os que nela se expressam, acentuando, assim, a importância das palavras e dos seus significados na produção individual e social dos sentidos com que vamos interpretando e construindo a própria vida", nota a editora.

A lista dos vocábulos candidatos resulta "do trabalho permanente de observação e acompanhamento da realidade da língua portuguesa, levado a cabo pela Porto Editora, através da análise de frequência e distribuição de uso das palavras e do relevo que elas alcançam, tanto nos meios de comunicação e redes sociais como no registo de consultas online dos dicionários da Porto Editora, tendo em consideração também as sugestões dos portugueses através do site www.palavradoano.pt".