Falta meio milhão para acabar as obras do Mosteiro da Batalha. Ministra garante que vai redireccionar verbas do PRR

De visita ao monumento nacional, Dalila Rodrigues foi confrontada com intervenções que ainda estão por fazer, financiadas pelo PRR. A única concluída foi a cobertura da Sala do Capítulo.

Joaquim Ruivo, director do Mosteiro da Batalha — um dos monumentos mais visitados do país —, justificou assim o atraso nas obras, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): “Há poucas empresas especializadas nesta área. E a verdade é que houve um processo inflacionário, na ordem dos 25%.” Quando, nesta terça-feira, a ministra da Cultura visitou o monumento nacional, apenas encontrou concluída a recuperação do telhado da Sala do Capítulo.