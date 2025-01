DGArtes: seis concursos de Apoio a Projectos abrem a 15 de Janeiro

Seis concursos do Programa de Apoio a Projectos, a concretizar em 2025, da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), que deveriam ter aberto até ao final de Dezembro segundo a Declaração Anual 2024 daquele organismo tutelado pelo Ministério da Cultura, têm agora data de abertura prevista para 15 de Janeiro, anunciou a DGArtes esta terça-feira.

São estes os concursos de Criação, Edição e Programação de Artes Visuais (com uma dotação de 2,33 milhões de euros); Criação, Edição e Programação de Música e Ópera (3,37 milhões de euros); Internacionalização de Artes Performativas, Artes Visuais, Cruzamento Disciplinar e Artes de Rua (1,035 milhões de euros); Procedimento Simplificado das mesmas áreas artísticas (690 mil euros); Criação e Edição de Circo, Dança, Teatro, Artes de Rua e Cruzamento Disciplinar (4,015 milhões de euros); e Programação de Circo, Dança, Teatro, Artes de Rua e Cruzamento Disciplinar (1,910 milhões de euros).

"A DGArtes abriu estes concursos quando teve condições para o fazer", disse Américo Rodrigues, director-geral das Artes, numa breve declaração ao PÚBLICO.

O Programa de Apoio a Projectos conta com uma dotação global de 14,25 milhões de euros, repartidos por oito concursos​ no total. O concurso para a escolha da representação oficial portuguesa na Bienal de Arquitectura de Veneza 2025, com uma dotação de 425 mil euros, já foi lançado. Quanto ao Procedimento Simplificado de Apoio Complementar ao programa Europa Criativa, com uma verba de 450 mil euros, será "accionado quando forem anunciados os vencedores portugueses", explicou Américo Rodrigues.

Estruturas representativas do sector das artes têm alertado diversas vezes para o subfinanciamento dos concursos da DGArtes no Programa de Apoio a Projectos. Quando, no ano passado, foram revelados os resultados destes concursos relativos a 2023, dezenas voltaram a ficar sem apoio, embora as candidaturas reunissem a pontuação necessária.

De acordo com o teor dos avisos de abertura, publicados pela DGArtes a 23 de Dezembro, os projectos que vierem a ser aprovados devem ser concretizados entre 1 de Setembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2026. No caso da Internacionalização, o prazo estende-se até 28 de Fevereiro de 2027. Com Lusa