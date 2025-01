Dúvida: depois das festas, o que fazer à sua árvore de Natal?

Naturais ou artificiais, as árvores de Natal também têm um prazo de vida. O que fazer com as árvores que deixaram de servir?

Passado o Dia de Reis, é altura de desmontar a árvore de Natal. O que fazer com ela?

É possível reciclar a árvore artificial velhinha? Qual é a melhor forma de se livrar da árvore natural que levou para casa este ano? Eis algumas ideias sobre o que fazer.

Árvores artificiais: aproveitar que duram, duram...

As árvores artificiais têm a vantagem da durabilidade, o que significa que as pode reutilizar durante muitos anos - até décadas - e contribuir para a redução do abate de árvores. Um estudo realizado em 2018 revelou que as árvores artificiais podem ter menos impacto ambiental se forem reutilizadas durante, pelo menos, cinco anos, em comparação com a compra de uma árvore real a cada ano, mas outros estudos colocam esse equilíbrio nos 20 anos de utilização.

"No caso das árvores artificiais, a única boa prática é usá-las o maior tempo possível, porque não há uma boa solução no final", explica Susana Fonseca, da associação Zero. "O material que compõe estas árvores não está englobado em nenhum sistema de reciclagem, já que a árvore não é uma embalagem".

Uma vez que os centros de reciclagem só aceitam embalagens, os restantes resíduos vão parar a aterros sanitários, contribuindo para a emissão de gases com efeito de estufa. Por todo o mundo, os aterros são responsáveis por 11% das emissões de metano, um gás que, a curto prazo, é mais de 80 vezes mais potente do que o dióxido de carbono.

Se estiver em boas condições, ofereça

Além disso, as árvores artificiais por norma contêm "materiais perigosos, como os retardadores de chama e num produto de plástico, pelo que se tem que ter algum cuidado", acrescenta Susana Fonseca. A maioria das árvores de plástico convencionais é composta por policloreto de vinilo (PVC), um material pouco flexível, resistente e com aditivos tóxicos.

"As árvores tornam-se um problema no que toca aos circuitos de reciclagem porque necessitariam de um processo muito dispendioso que teria de retirar as substâncias químicas potencialmente perigosas e algumas delas, principalmente as mais antigas, ainda podem ter substâncias químicas que já nem são usadas", refere a vice-presidente da Zero.

"Tentar reparar as árvores para garantir que possam ter o maior tempo de utilização possível deve ser sempre uma opção", conclui. E, se quer mesmo trocar a sua árvore artificial por outra, a melhor solução passa por oferecer a árvore antiga a um amigo ou familiar ou doar a associações.

Árvore natural? Entregue ao município

Para quem optou por uma árvore natural, quais são as melhores opções para descartar? Deixar a árvore de Natal na rua ou junto dos contentores do lixo é ilegal, arriscando-se a uma coima.

No entanto, diversos municípios já disponibilizam serviços de recolha deste tipo de árvores. O município do Porto, por exemplo, faz recolhas de resíduos verdes ao domicílio de forma gratuita. Contacte o seu município para saber mais informações sobre este tipo de recolhas.

Replantar

Algumas árvores de Natal naturais vêm dentro de vasos, com raiz, o que significa que ainda há uma hipótese de a "árvore poder ser replantada", como explica Susana Fonseca. No entanto, é preciso saber que estas árvores têm um tempo de vida limitado e, como tal, devem ser replantadas o mais depressa possível.

Foto Diversas famílias portuguesas optam por compostagem doméstica para fertilizar os seus jardins e quintais Nelson Garrido

Escolha um dia de sol e plante a árvore no seu jardim - e não se esqueça de ir cuidar dela!

Compostagem

Outra opção é a compostagem. "No caso de a árvore não ter raiz, pode sempre optar por deixar a árvore secar, reduzir a sua dimensão e utilizá-la para compostagem", sugere a vice-presidente da Zero.

Uma das opções para casas com jardim pode ser a transformação de uma árvore natural em vegetal triturado para usar como palhagem. A empresa My Natal, que comercializa de árvores naturais com foco na replantação de árvores nas florestas portuguesas, explica que as agulhas, típicas dos pinheiros, também podem ser utilizadas. "Colocadas ao pé de plantas como hortênsias e rododendros, as agulhas reterão a frescura, limitando a evaporação e retardando o crescimento de ervas daninhas", lê-se na página da empresa.

Lenha

Para quem tem uma lareira ou salamandra em casa, há uma solução que já lhe deve ter passado pela cabeça: "se não consegue fazer compostagem, pode aproveitar a madeira para lenha", conclui Susana Fonseca. Pode deixar o pinheiro secar e armazená-lo para o futuro, recordando as precauções com a madeira, que é uma material inflamável.

Foto Girafas comem uma árvore de Natal no Jardim Zoológico de Berlim, na Alemanha CLEMENS BILAN / EPA

Arranjos decorativos

Nem toda a gente gosta de se dedicar aos trabalhos manuais, mas, se for o seu caso, antes de deitar a árvore fora, escolha alguns ramos do pinheiro que podem ser utilizados para arranjos decorativos. Mais tarde, quando estiverem secos, pode descartá-los na compostagem. Para ficarem mais bonitos, pode juntar outros elementos naturais, como folhas, pinhas e flores.