Prestações sociais são “menos eficientes na redução da pobreza” em Portugal

Portugal surge no quadro da UE como o segundo país com capacidade de reduzir a pobreza mais baixa – atrás só a Roménia.

O alerta já não é de hoje, mas a análise mais aprofundada aos mais recentes dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR), agora publicada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em mais uma edição de Portugal Desigual – Um retrato das desigualdades de rendimentos e da pobreza no país confirma-o de forma clara: as transferências sociais baseadas nas condições de recursos, ou seja, que se destinam de forma directa a combater a pobreza e a desigualdade, são muito menos eficazes do que acontece na generalidade dos restantes países da União Europeia (UE).