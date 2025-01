Mau tempo condiciona o resgate de praticante de parapente na Madeira

Praticante de parapente ficou isolado no calhau na Ponta do Pargo após uma descida descontrolada no domingo. Escarpas e más condições atmosféricas estão a dificultar a operação de resgate.

Condições atmosféricas difíceis estão a dificultar a operação de resgate de um praticante de parapente que ficou isolado no calhau na zona da Ponta do Pargo, após uma descida descontrolada, informou esta segunda-feira, 6 de Janeiro, a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo a informação, o alerta para esta ocorrência foi dado pelas 18h53 de domingo, através do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC IP-RAM), que com recurso a um drone conseguiu localizar o desportista, um alemão. Contudo, constataram que "não estavam reunidas as condições mínimas de segurança para efectuar o resgate por terra e por mar, por se tratar de uma zona rochosa, com escarpas, de difícil acesso".

O turista ficou "resguardado no local durante o período nocturno" e a operação de resgate foi retomada esta segunda-feira de manhã com o recurso ao meio aéreo da Força Aérea Portuguesa que está sediado na ilha do Porto Santo.

"Após algumas tentativas, regressou ao Aeroporto da Madeira, onde aguarda por melhores condições atmosféricas para efectuar nova tentativa de resgate", adiantou a Autoridade Marítima, acrescentando que está previsto que volte ao local esta tarde. A AMN assegura que "a vítima tem sido monitorizada de forma contínua, com recurso ao drone SRPC IP-RAM, encontrando-se estável".