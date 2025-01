Foco de gripe das aves detectado em Sintra

Casos foram identificados numa exploração de galinhas poedeiras. Animais afectados foram eliminados, de acordo com a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária.

A Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) disse esta segunda-feira ter confirmado um foco de gripe das aves numa exploração de galinhas poedeiras em Sintra, no distrito de Lisboa.

Em comunicado, a DGAV diz ter confirmado na passada sexta-feira, 3 de Janeiro, o foco de infecção por vírus de Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP), adiantando que as medidas “de controlo e erradicação do foco foram de imediato implementadas” de acordo com o que está previsto nos planos de contingência.

“Estas acções incluem a inspecção ao local onde a doença foi detectada, a eliminação dos animais afectados, a limpeza e desinfecção das instalações, a restrição da movimentação e a vigilância das explorações com aves situadas nas zonas de restrição, num raio de até dez quilómetros em redor do foco”, enumera a DGAV na nota publicada no site.

O surto foi também confirmado esta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), de acordo com a Reuters, referindo que o vírus foi detectado num bando de 55.427 galinhas em São João das Lampas, provocando a morte de 279 aves.

Face ao surto confirmado, a DGAV apela a que todos os detentores de aves “cumpram rigorosamente as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção avícola, sublinhando que os operadores são “os primeiros responsáveis pelo estado sanitário dos seus animais e devem comunicar de imediato qualquer suspeita de doença”.

“A detecção precoce dos focos é essencial para a implementação célere de medidas de controlo, evitando a disseminação da doença e minimizando perdas para o sector”, realça a DGAV, que tem no seu site conteúdos dedicados à gripe aviária.