“Hoje tem-se menos direitos quando se compra um imóvel do que uma torradeira”

No início do terceiro mandato como bastonário dos notários, Jorge Batista da Silva critica o regime que permite que as casas sejam vendidas sem licença de utilização e fala dos problemas da Justiça.

Notário há 18 anos, Jorge Batista da Silva esteve entre 2009 e 2011 na respectiva ordem como vice-presidente. Em 2017 regressou como bastonário e no mês passado tomou posse para um terceiro mandato que se prolonga até 2028. Nesta entrevista fala da deterioração dos serviços de registo, do que falhou quando os notários ficaram responsáveis pelos litígios nas heranças e critica o regime que passou a permitir que as casas sejam vendidas sem licença de utilização. “Foi criado foi um regime altamente enganoso que apenas veio beneficiar os fundos que ficaram com os imóveis decorrente da crise da troika”, sustenta.