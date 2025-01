Marcelo tem medo de convocar um Conselho de Estado sobre segurança?

Marcelo Rebelo de Sousa quer saber a opinião dos conselheiros de Estado sobre se se justifica realizar uma reunião do órgão de consulta do Presidente da República a propósito do tema da segurança, tal como pretendido pelo líder do Chega, André Ventura. Marcelo não quer tomar uma decisão sozinho por medo das manchetes dos jornais?

