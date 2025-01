Livre também defende alargamento do prazo para IVG até às 14 semanas

O Livre quer alargar o prazo para a interrupção voluntária da gravidez (IVG) das 10 para as 14 semanas. O partido entregou um projecto de lei na Assembleia da República onde, além do alargamento do prazo, defende o fim do período de reflexão obrigatório e quer garantir que é possível realizar um aborto em qualquer hospital do país. Para que isso possa acontecer, o Livre entregou também um projecto de resolução em que recomenda a contratação de médicos não objectores.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt