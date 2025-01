BE quer fim da “marginalização” do trabalho doméstico e integrá-lo na lei geral

Para que o trabalho doméstico não continue a ser “marginalizado” legislativamente, o Bloco de Esquerda (BE) entregou na Assembleia da República quatro iniciativas (três projectos de lei e um projecto de resolução) para alterar o regime do serviço doméstico. O objectivo é incluir a profissão no Código do Trabalho, integrar esses trabalhadores no regime geral de Segurança Social garantindo que têm direito a subsídio de desemprego, determinar a “responsabilidade solidária” entre seguradoras em caso de acidente de trabalho numa das casas para onde foi contratado e promover uma campanha de divulgação de direitos e deveres de empregadores e trabalhadores.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt