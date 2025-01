Morreu a drag queen britânica The Vivienne

James Lee Williams, drag queen mais conhecida pelo nome de palco The Vivienne, morreu este fim-de-semana, de acordo com o seu agente Simon Jones, que confirmou a notícia no domingo.

A vencedora do reality show britânico RuPaul's Drag Race UK tinha 32 anos. Não foi comunicada a causa da morte.

"É com imensa tristeza que vos informamos que o nosso querido James Lee Williams - The Vivienne faleceu este fim-de-semana", anunciou Jones na plataforma X (antigo Twitter). “James era uma pessoa incrivelmente amada, calorosa e fantástica."

The Vivienne, nascida no País de Gales, ganhou destaque em 2019, depois de ter participado (e vencido) a primeira temporada da versão britânica da série de televisão norte-americana, RuPaul's Drag Race.

Foi a sua imitação do Presidente norte-americano Donald Trump — com uma peruca loira, pele laranja e lábios bem delineados — que ficou na memória colectiva de quem seguia o programa e que culminou com a vitória em 2019. Mas antes disso já tinha deslumbrado o júri com a sua perspicácia e vivacidade de espírito – um dos jurados, Graham Norton, descreveu-a mesmo como uma performer que “tinha tudo”.

Foi depois disso que The Vivienne (com um nome inspirado na icónica designer de moda inglesa Vivienne Westwood) se tornou um nome consolidado da cena drag e conseguiu catapultar-se para o mundo da televisão e teatro musical.

Na sequência das notícias sobre a sua morte, as homenagens a Vivienne multiplicaram-se.

"O seu talento, humor e dedicação à arte drag eram uma inspiração", publicou a conta do programa RuPaul's Drag Race no X. "Sentiremos muito a sua falta, mas o seu legado continuará vivo".

A cantora e compositora Michelle Visage, jurada do programa RuPaul's Drag Race, escreveu no Instagram: "Não sei como dizer o que sinto. Sentiremos muito a tua falta, minha querida. Que a tua luz brilhe ferozmente, para sempre".