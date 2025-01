Gouveia e Melo já deixou o cargo. Falta Mendes e Centeno

Sabem qual é a minha opinião sobre as capacidades do almirante Gouveia e Melo para desempenhar o cargo de Presidente da República? É nenhuma. Não faço a menor ideia. Gostei, como qualquer português, do seu desempenho à frente da task force da vacinação — camuflado incluído —, mas o Palácio de Belém não é o centro logístico da Leroy Merlin em Castanheira do Ribatejo, para o qual o almirante se mostrou altamente qualificado. É indispensável que Gouveia e Melo comece a falar sobre política para nós concluirmos se ele pode dar, ou não, um bom político. Diria que esta atitude é a mais normal do mundo. Só que Portugal nem sempre é um país normal.

