Andante ma non troppo…

Vivo na Praia da Granja, a cerca de 200 metros da estação ferroviária. Vou frequentemente ao Porto de automóvel e constato que, nas exasperantes filas de trânsito, cerca de 90% dos carros transportam apenas uma pessoa – o condutor. Pouco a pouco, cresceu em mim um fervor ambientalista e decidi, por isso, dar uma simbólica contribuição para a descarbonização, passando a utilizar os transportes públicos. Resolvi comprar um cartão Andante.

Fui à loja na Trindade e, vendo que havia um balcão para prioritários, tirei a respectiva senha. A minha vez chegou depressa, ultrapassando os numerosos cidadãos que não gozavam daquele estatuto. A funcionária que me atendeu pediu-me um atestado de invalidez. Respondi-lhe que pensava que a minha idade – 86 anos – era suficiente para justificar a prioridade. Perguntou-me então se trazia bengala ou canadianas. Vendo as minhas mãos vazias, informou-me de que teria de tirar uma senha normal e esperar a minha vez.

Avistei então um velhote como eu sentado num banco e propus-me pedir-lhe emprestada a sua bengala. A funcionária sorriu e disse: não vale! A bengala tem de ser sua! Aí retorqui que as bengalas, ao contrário das espingardas e dos automóveis, não são objecto de um título de propriedade, pelo que se torna difícil provar a sua posse. Perante a minha perplexidade, acrescentou: são as instruções que temos…

Lembrei-me então de pedir umas canadianas a uma minha irmã que vive não muito longe. Passado uns minutos voltei à loja apoiado nas canadianas e, claudicando ostensivamente, tirei a senha de prioritário e fui atendido pela mesma jovem que, para meu grande alívio, exclamou: agora está tudo OK!

Por vezes, ainda penso que tudo isto não passou de um pequeno pesadelo burocrático-kafkiano!

Francisco J. Olazabal, Praia da Granja

Gás de garrafa

No dia 18 de Dezembro pp, publicou esse jornal, na secção “Cartas ao Director”, a opinião de um leitor sobre “O inexplicável preço do gás de garrafa”. Também a mim me deixa perplexa que este assunto não seja motivo de discussão e que a imprensa não lhe dê atenção. Afinal, trata-se de uma injustiça flagrante, se não mesmo discriminação, que atinge uma parte significativa da população portuguesa, vivendo sobretudo no interior, já tão desqualificado noutros aspectos essenciais da vida do dia-a-dia das pessoas que por lá vivem.

Para cozinhar, aquecimento de águas e ambiente, o gás de garrafa é o único gás disponível. O que justifica que o IVA do gás de garrafa seja diferente (há diferença entre o gás das garrafas grandes e pequenas?) do IVA do gás natural, quando não existem alternativas? A energia eléctrica é cara e as pessoas não dispõem dos electrodomésticos adequados. Regressar ao uso da lenha? A promessa de gás canalizado não passa de uma promessa, pois é difícil acreditar que este alguma vez chegue às aldeias do interior ou mesmo às vilas, por o investimento poder não ser rentável.

Não podemos culpar estas pessoas por fugirem de um interior, em que cada vez mais estão desfalcadas de serviços essenciais e ainda se lhes encarece o seu quotidiano. A pobreza energética atinge não só os pobres, mas também os remediados (i.e., classe média) deste país (ver texto de João Pedro Gouveia neste jornal a 30/12/24).

Ermelinda Cardoso, Lisboa

A percepção da percepção

Nos dias que correm, conceber uma percepção é fazer um processo de intenção à realidade, é colocar-lhe na “cabeça” o que lá não está. O que, em si, já não é bonito. Se deixarmos que a percepção nos conduza a acções concretas, a coisa fica pior.

A malograda Maria José Nogueira Pinto (M.J.N.P.) não precisava disso para ser famosa, mas, em contexto partidário, celebrizou a frase: “Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe.” Nesta acumulação de percepções, não se vê que grande mal venha ao mundo, trata-se apenas de “avisar a navegação” de que M.J.N.P. não andava por aí a ver andar os comboios, nem tampouco se deixava enganar pelas percepções que interessavam a outros. A realidade tem muita força e há-de resistir às tentativas de a moldarem a bel-prazer de percepções algoritmicamente calculadas.

Por muito afinado que seja, o coro de Luís Montenegro com André Ventura não me há-de convencer a adoptar as percepções que eles querem que eu tenha.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia