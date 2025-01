Nostalgia e ressentimento não fazem uma rede social

Anda no ar um entusiasmo crescente em torno do Bluesky, a rede social que pretende substituir o famigerado X. "Utilizadores do X saltam para o Bluesky", titulou a BBC, que não é dada a hipérboles. "O Bluesky tem um toque da antiga magia do Twitter, mas o sentimento de liberdade que oferece pode ser ainda melhor", escreveu um colunista do New York Times. "Do X para o Bluesky: porque estão as pessoas a fugir da praça pública digital de Elon Musk?", questiona, palavroso, o Guardian.