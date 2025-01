Semana de Taças

Arranca hoje uma semana em que as Taças são as protagonistas, depois das emoções do campeonato nacional que tiveram um FC Porto perdido no nevoeiro, um Sporting que quase perdia a liderança da Liga em Guimarães e um Benfica que perdeu mesmo a hipótese de chegar ao topo da classificação.

Agora é a vez das Taças já nesta segunda-feira (19h em Lisboa) há portugueses em acção, apesar da competição decorrer na Arábia Saudita. Em Riade, o Milan de Sérgio Conceição (e de Rafael Leão) joga a final da Supertaça italiana frente ao rival Inter de Milão, com o técnico português a poder conquistar um troféu pelo seu novo clube apenas no segundo jogo que realiza como treinador dos "rossoneri".

Na terça-feira é a vez de começar a haver decisões na Taça da Liga portuguesa. Em Leiria, joga-se a primeira meia-final da prova, entre Sporting e FC Porto (19h45), sendo que no dia seguinte, no mesmo estádio, será a vez de Benfica e Sp. Braga voltarem a encontrar-se depois do triunfo dos bracarenses para o campeonato na Luz. Os vencedores das duas meias-finais jogarão a final no sábado.

Voltando à Arábia Saudita, mas agora a Jeddah, é a vez de começar a disputar-se a Supertaça espanhola. Na primeira meia-final (19h de Lisboa), o Real Madrid defronta o Maiorca, com a segunda meia-final, entre Barcelona e Athletic Bilbau a estar agendada para o dia seguinte, à mesma hora. A final será domingo.

Ainda na quarta-feira, também em Inglaterra se joga para a Taça da Liga. Disputadas a duas mãos, as meias-finais da prova têm um Tottenham-Liverpool (20h em Lisboa) nesta data, mas um dia antes já Arsenal e Newcastle terão entrado em campo na outra meia-final.

À margem do futebol, continua pelas pistas sauditas o Rali Dakar, com vários portugueses a competir. No basquetebol, destaque para a segunda ronda da fase de grupos da Taça da Europa, com o FC Porto, no Grupo K, a jogar frente aos gregos do Maroussi, na quarta-feira (18h15 de Lisboa), em partida a contar para a terceira jornada. Por fim, nota para o hóquei em patins que, na quinta-feira, vê jogar-se a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões onde vários emblemas portugueses competem.

