Primeiro-ministro do Canadá anuncia demissão

Justin Trudeau, que chefia o Governo canadiano desde 2015, permanecerá no cargo até à eleição de um novo líder do Partido Liberal.

Justin Trudeau anunciou esta segunda-feira a sua demissão do cargo de primeiro-ministro e de líder do Partido Liberal, mas permanecerá quer na liderança do partido quer na chefia do Governo até que o partido escolha um substituto.

“Tenciono demitir-me do cargo de líder do partido, de primeiro-ministro, depois de o partido escolher o seu próximo líder”, anunciou Trudeau. “Este país merece uma verdadeira escolha nas próximas eleições”, afirmou numa conferência de imprensa no exterior da Rideau Cottage, a residência oficial do chefe de Governo, em Otava, acrescentando que o Parlamento ficará suspenso até 24 de Março.

“Tornou-se claro para mim que, se tiver de travar batalhas internas, não poderei ser a melhor escolha nessas eleições”, disse Trudeau, que fez a comunicação em inglês e francês, línguas oficiais do Canadá. O ainda primeiro-ministro confirmou também que não tenciona disputar a liderança do seu partido.

“Retirar-me da equação como o líder que vai disputar as próximas eleições pelo Partido Liberal também deve diminuir o nível de polarização a que estamos a assistir neste momento no Parlamento e na política canadiana”, referiu.

Justin Trudeau, 53 anos, assumiu a liderança do Governo em Novembro de 2015 e foi reeleito duas vezes, tornando-se um dos primeiros-ministros com maior longevidade do Canadá. Mas a sua popularidade começou a cair há dois anos, com o aumento da contestação popular por causa da subida da inflação e dos preços da habitação, a que acresceu, nas últimas semanas, a pressão interna vinda do seu próprio partido.

Em Setembro último, os liberais perderam o apoio parlamentar do Novo Partido Democrático (NDP) de Jagmeet Singh, de esquerda, em protesto pelo incumprimento de promessas de investimento público e de reforço dos serviços sociais.

A demissão, em Dezembro, da ministra das Finanças, Chrystia Freeland, uma das suas aliadas mais próximas, em desacordo com a estratégia de Trudeau, de aumento da despesa pública, para responder à ameaça feita pelo Presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de decretar pesadas taxas aduaneiras, de 25%, sobre os produtos canadianos, fez crescer a pressão sobre o líder do Governo canadiano.

Ao deixar o executivo, Freeland escreveu uma carta acusando Trudeau de “artifícios políticos” em vez de se concentrar no que é melhor para o país. "Temos de levar esta ameaça a sério", disse a ministra, questionando se o primeiro-ministro compreendia "a gravidade do momento".

As últimas sondagens mostram o Partido Liberal numa queda acentuada que coloca o Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, como favorito à vitória nas próximas eleições, que deverão realizar-se até final de Outubro. O mais recente estudo de opinião coloca o Partido Liberal com 16% das intenções de voto, o valor mais baixo em mais de um século.

Outra preocupação imediata para os liberais é a ameaça dos partidos da oposição de derrubar, num curto espaço de tempo, o Governo. Uma moção de censura poderia ser proposta já no final de Março e, se todos os partidos votassem a favor, seriam marcadas eleições antecipadas. No entanto, ao suspender o Parlamento - cujos trabalhos recomeçariam no final deste mês - até 24 de Março, a moção de censura ficará assim adiada para Maio.

O líder dos conservadores tem defendido, nos últimos meses, a realização de eleições quanto antes. “O Governo do Canadá está a ficar fora de controlo”, avisou Poilievre em Setembro.

O processo de sucessão de Justin Trudeau não deverá ser imediato. A organização de eleições para a liderança do Partido Liberal demora normalmente meses e, mesmo que o partido acelere o processo, Trudeau não deixará o cargo imediatamente. Isto significa que ainda será primeiro-ministro a 20 de Janeiro, quando Donald Trump tomar posse como Presidente dos EUA.

Para além da ameaça de imposição de tarifas sobre as importações do Canadá, que paralisariam a economia do país, Trump minimizou, em várias publicações na sua rede social, não só o cargo de Trudeau como pôs em causa a soberania da nação canadiana, chamando ao primeiro-ministro “governador” do Canadá, como se de um estado norte-americano se tratasse.