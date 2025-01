Choque de catamarã e barco de pesca no Tejo causa dois feridos e dois desaparecidos

A colisão entre um catamarã da Transtejo/Soflusa e um barco de pesca, na tarde desta segunda-feira, terá provocado pelo menos dois feridos graves e o desaparecimento de dois tripulantes desta embarcação. A informação foi primeiro avançada pelo canal CNN Portugal e confirmada, mais tarde, pela Autoridade Marítima Nacional.

Os feridos e os desaparecidos seriam tripulantes do barco de pesca, que terá sido abalroado pelo catamarã que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa, tendo o alerta sido dado pelas 17h05, pela tripulação da própria embarcação de transporte de passageiros, confirmou a mesma fonte. Após esse aviso, foram de imediato activadas para o local uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, uma embarcação da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa e uma embarcação dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

Neste momento, decorrem buscas para encontrar as pessoas desaparecidas, envolvendo meios da Polícia Marítima, dos Bombeiros Sapadores e da Estação Salva-Vidas da Capitania do Porto de Lisboa. O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa encontra-se a coordenar as operações de busca. Foi accionado ainda um helicóptero da Força Aérea. O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi também chamado a prestar socorro aos feridos.

“À chegada ao local, constatou-se que seguiam quatro pescadores a bordo da embarcação de pesca, dois dos quais foram resgatados em estado grave por uma embarcação que se encontrava nas proximidades, e transportados até ao Cais da Margueira, em Cacilhas, onde aguardavam elementos do INEM, que prontamente assistiram as vítimas e as transportaram, posteriormente, para uma unidade hospitalar”, explica ao Autoridade Marítima Nacional, em comunicado publicado ao final da tarde.