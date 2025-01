De ano para o ano, os condutores de Lisboa e Porto perdem cada vez mais horas no trânsito

Se em Lisboa os condutores perderam 60 horas no trânsito em 2024, no Porto foram 36 horas. Em ambas as cidades esse valor aumentou relativamente a 2023, de acordo com um relatório da consultora INRIX.

É a confirmação de algo que se vinha a observar: o congestionamento em Lisboa e no Porto piorou em 2024, conclui-se através dos dados divulgados no relatório sobre o tráfego a nível mundial da consultora norte-americana INRIX, que é especializada em análise de dados do trânsito a partir de aplicações de navegação e informação rodoviária. Se em Lisboa os condutores perderam, em média, 60 horas no trânsito no ano passado, no Porto foram 36 horas. Em comparação com 2023, esse tempo aumentou em ambas as cidades portuguesas. Lisboa chega mesmo a estar no 20.º lugar na Europa, piorando relativamente a 2023, e em 44.º no mundo neste ranking do congestionamento.