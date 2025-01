Aos 116 anos, Inah Canabarro Lucas é brasileira, freira e a mulher viva mais velha do mundo

O Guinness World Records já reconheceu Inah Canabarro Lucas como a mulher viva mais velha do mundo, que passa também a ser a pessoa com mais idade. E, tal como o homem mais velho vivo, é brasileira.

Aos 116 anos e 212 dias, Inah Canabarro Lucas sucedeu à japonesa Tomiko Itooka, que morreu, a 29 de Dezembro, aos 116 anos e 220 dias.

Inah Canabarro Lucas nasceu em São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Brasil, a 8 de Junho de 1908, filha de João Antônio Lucas (1870-1923) e Mariana Canabarro Lucas (1878-1954). A própria, porém, diz que o dia do seu aniversário é 27 de Maio, o que lhe daria mais dez dias de vida, algo que as investigações invalidaram. A maior curiosidade, no entanto, é o facto de ter nascido tão pequenina que a família não esperava que sobrevivesse.

Acabou por vingar, algo que, tal como a sua longevidade, atribui a Deus — “Ele é o segredo da vida. Ele é o segredo de tudo”, disse, citada pela LongeviQuest​ —, o que poderá explicar a sua decisão de iniciar a sua caminhada religiosa aos 16 anos, no Colégio de Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Foi baptizada a 21 de Abril de 1926, aos 17 anos, e posteriormente mudou-se para Montevidéu, no Uruguai, onde foi crismada, aos 21 anos.

Em 1930, regressou ao Brasil para dar aulas de português e matemática numa escola do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. A 27 de Julho de 1934, aos 26 anos, fez os votos perpétuos e tornou-se freira, regressando a Santana do Livramento, no início da década de 1940. Em 1980, assumiu um cargo na Casa Provincial de Porto Alegre. Por altura do seu 110.º aniversário, em 2018, Inah foi homenageada com uma bênção apostólica do Papa Francisco.

Além da religião, Inah Canabarro Lucas é apaixonada por futebol, sendo adepta do Sport Club Internacional. “Rico ou pobre, não importa, [o futebol] é para o povo!”, comentou.

Inah Canabarro Lucas é a freira viva mais velha do mundo e a segunda a alguma vez viver tantos anos, depois de Lucile Randon, também conhecida como irmã André, que morreu a menos de um mês de completar os 119 anos.

O homem vivo mais velho do mundo também é brasileiro: João Marinho Neto, nascido no estado do Ceará a 5 de Outubro de 1912, tem 112 anos e 93 dias.