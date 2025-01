“Não franzo a testa desde 1987”, diz médica que descobriu o uso cosmético do botox

A oftalmologista canadiana Jean Carruthers, 76 anos, tinha pouco mais de 35 em 1983, já era casada com o dermatologista Alastair Carruthers (que morreu em Agosto, aos 79) e mãe de três filhos pequenos quando um dia, no seu consultório, foi repreendida por uma das suas doentes. "Ela ficou irritada comigo porque não injectei [toxina botulínica] na sua testa. A mulher estava a ser tratada por causa das contracções involuntárias dos músculos das pálpebras. No momento, não entendi o motivo, mas ela explicou-me: 'Quando injecta na minha testa, fico com a expressão descansada’", lembra Carruthers.

