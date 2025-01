Biblioteca Municipal José Soares: Farol da identidade nazarena

A Biblioteca Municipal José Soares, na Nazaré, é um farol de conhecimento e integração, que entrelaça mar e cultura, reunindo a história local e acolhendo vozes de diversas proveniências.

— O edifício é tão iluminado e moderno que custa a crer que tenha 19 anos…

— Pois é. Fui eu quem fez os primeiros desenhos, juntamente com os colegas que estavam na câmara e com o presidente, que tinha, de facto, uma visão muito ampla do conceito de biblioteca. Para ele, uma biblioteca não era só um espaço com livros; era um auditório, uma sala de espetáculos, uma galeria de arte, exposições... E isto há 19 anos. Tinha realmente esta visão de que a biblioteca era um pequeno centro de cultura. É preciso ver que, na altura, não havia grandes espaços para a cultura. Daí surgiu todo este espaço maravilhoso —, recorda Madalena Amorim, a bibliotecária​.

E o que é que distingue esta biblioteca das outras? A responsável continua: "Desde logo, o espaço muito grande relativamente à população. Na realidade, esta biblioteca, pelas diretrizes da Direção-Geral do Livro, devia ser bastante mais pequena, uma vez que estamos num concelho com 15 mil habitantes e apenas três freguesias, é relativamente pequeno. Mas a visão do presidente foi outra: trazer a população para dentro de um espaço que é, afinal, um espaço de cultura e não apenas um espaço de biblioteca, onde há conferências e exposições em toda a parte do edifício, além de espaços para crianças e variadas intervenções que fazemos nas diferentes áreas da cultura."

A Nazaré tem uma história profundamente ligada ao mar que a Biblioteca Municipal José Soares vai reunindo no fundo local, quer através de bibliografias, quer de publicações periódicas. E há uma novidade: "Estamos a digitalizar todo o fundo que temos de fotografias, postais e documentação, de modo a poder proporcionar toda essa informação devidamente tratada, catalogada e disponibilizá-la para o mundo inteiro», esclarece Madalena.

Foto À biblioteca da Nazaré procura-se atrair todos os público João da Silva

E a minha visita aconteceu durante outra estreia absoluta.

— Fale-me um pouco da residência literária que está a acontecer.

— É a primeira de muitas. A finalidade é trazer um escritor, um autor, alguém ligado ao mundo dos livros de alguma forma, que viva connosco durante alguns dias. A abordagem dependerá do tipo de atividade e do público para o qual se destina a residência. No caso do escritor José Fanha, que estreia as residências literárias, temos percorrido as várias escolas do concelho, desde o 1.º ciclo até ao ensino secundário, com sessões direcionadas para os alunos, em que o José Fanha conta histórias. Os miúdos têm adorado. Dizem que os miúdos só têm interesse nos telemóveis? Experimentem tirar-lhes os telemóveis e pôr o José Fanha à frente. Ninguém sai dali. Ele agarra facilmente o público, conta histórias da sua própria vida, tudo na sua vida é um episódio, uma história, um poema, um romance.

E escritor José Fanha, protagonista da residência literária, confirma: "Tenho falado com os meninos sobre livros, leitura, histórias da vida, porque os livros são também as histórias da nossa vida. Eu uso a minha vida também quase como uma história e acho que é muito importante nós darmos conta das nossas angústias, de como as ultrapassámos, de como é que vivemos esta vida. E mostrar isso aos meninos. Alguns deles também têm histórias dramáticas e problemáticas, e há que mostrar-lhes que é possível vencer isso. As reações têm sido inesperadamente maravilhosas, porque parece-me que aqui na Nazaré os meninos estão mais atentos e interessam-se muito mais do que nas escolas das cidades grandes. E eu saio de lá feliz da vida e quando nós saímos felizes, os meninos também saem felizes, não é?"

Foto Pormenor da decoração da bilioteca da Nazaré João da Silva

Na minha mão, tenho um livro com 590 páginas. Chama-se Dicionário da Identidade Nazarena e é o resultado do trabalho de uma vida de José Soares. Eis a sugestão de Madalena Amorim para a Road Trip Literária.

— É um marco importantíssimo daquilo que é a história da Nazaré. O senhor José Soares morreu no ano passado com 101 anos. Manteve uma lucidez inacreditável até ao último dia. Ele investigou e trabalhou profundamente a história local em busca da preservação daquilo que é a identidade nazarena. E é isso que aqui está neste livro, que vamos lançar agora e depois tentar explorar algumas destas expressões que são muito típicas da Nazaré e que têm a ver não só com o falar, mas com atitudes que as pessoas têm e que, na Nazaré, têm sempre uma designação muito engraçada. Para isso, estamos a preparar algumas coisas num âmbito mais tradicional para que os mais velhos que conhecem estas expressões e ainda falam desta forma as possam dizer aos mais novos e continuar a preservar aquilo que é o falar e as tradições da Nazaré —, explica Madalena Amorim​.

No final da nota introdutória está expressa a intenção da obra: "Não é demais realçar que o presente trabalho pretende, quase exclusivamente, dar a conhecer o modo de falar dos nazarenos, em diferentes épocas do seu percurso na construção de uma identidade."

Alguns exemplos:

"aboazinha (s.f.). Borboleta. De ‘aboar’ (voar)."

"barba-ruíva (s.f.). Carapau azul, espécie de fraco valor económico e qualidade culinária. A norma manda ler o ditongo ‘ui’ regressivamente. Aqui, lê-se com acentuação forte no ‘i’."

"fôlgo (s.m). Fôlego. Trata-se de um vocabulário que definitivamente substituiu a forma esdrúxula, com a queda do ‘e’ mudo medial. A prová-lo está o plural que, nitidamente, se diz sempre ‘folgos’ e nunca a forma, tornada afectada, fôlegos (…)"

"ralh’s (s.m). Ralhos. Briga de rua entre mulheres. ‘… as causas deste género de confrontação em público eram diversas: um namoro que acabasse, uma zanga que houvesse entre miúdos, alcoviteirice, inveja, atos de bruxedo, etc, podiam resultar num ralho, cujas figuras principais eram mulheres. Nem toda a gente possuía habilidade para ralhar, mas como os ralhos eram aceites como meio de se resolverem problemas entre famílias, as raparigas novas eram encorajadas a aprender a arte de ralhar, e a mulher que soubesse ralhar bem era admirada porque punha em jogo esperteza, vigor, desembaraço, entre outras qualidades que ainda hoje continuam a ser muito apreciadas pelo povo nazareno. (…) tiravam-se os dentes da boca. Davam-se os brincos a alguém conhecido. Braços ferventes moviam-se no ar. Levantavam-se saias. Mostravam-se pernas. Mostrava-se o corpo escondido. Cuspia-se para o chão. Mordiam-se mãos. O passado era invocado, julgado, criticado e ofendido. Puxavam-se cabelos. Rogavam-se pragas. Corpos caíam, rolavam no chão, mordidos, partidos, arranhados. O povo olhava – ninguém se metia! Esperava o ralho mudo, esmagador, final. Acabada a afronta, as bocas eram limpas da espuma de baba branca."

Modo de falar nazareno, um património em risco, imortalizado por José Soares num magnífico e singular dicionário.

— A comunidade nazarena tem, segundo as estatísticas, um nível de escolaridade ao nível de um 9.º ano, o que não é muito alto. E é uma comunidade que foi mudando também ao longo dos anos e, neste momento, segundo as estatísticas, 25% da população residente é estrangeira e que todos os anos aumenta, pois é muito bem acolhida. Hoje de manhã, estive numa escola com o José Fanha e metade da turma do 1.º ciclo eram miúdos não nascidos em Portugal. Isto é muito interessante e é um enriquecimento que se dá aos miúdos de cá e à própria comunidade. Quem vem de fora é muito bem recebido aqui. E as pessoas vão ficando —​, revela a bibliotecária.

Um contexto que levou à transformação da comunidade e também do espólio da biblioteca, o qual é continuamente procurado por leitores estrangeiros, que também contribuem para o seu enriquecimento. "Há uma coisa muito interessante nesta biblioteca, que é característica das bibliotecas que estão em locais de grande turismo. As pessoas estão cá durante um mês ou dois e compram livros. Depois, antes de irem embora, vêm entregá-los à biblioteca. Cerca de 30% do fundo documental que nós temos são em língua estrangeira. É muito interessante esta ligação. Quanto mais vão crescendo as comunidades estrangeiras, mais vão acolhendo também outras comunidades que vêm de fora."

Exemplos de integração e convivência harmoniosa que devemos reter e replicar.

Foto A Road Trip Literária - Ler é o Melhor Caminho sucede à Road Trip Literária - 18 Distritos, 18 Bibliotecas, 18 livros, para voltar a dar palco às bibliotecas e voz a quem nelas trabalha, promovendo a leitura, a cultura e o conhecimento. Esta iniciativa sublinha que as bibliotecas são espaços públicos e gratuitos, onde todos, do primeiro ao último dia de vida, têm acesso ao conhecimento. Foi pedido aos responsáveis de cada biblioteca que escolhessem um livro de um autor local, com o objectivo de promover a identidade das regiões.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990