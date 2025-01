“A mais dura etapa de sempre do Dakar”: lágrimas, cansaço e um dever cumprido

Prova do Rali Dakar de quase 1000km, 48h. “Hoje, muitos de nós”, escreve Maria Luís Gameiro, chegaram “em lágrimas”. Um “misto de cansaço e de sensação do dever cumprido”.

Contra todas as probabilidades consegui regressar a Bisha, ao cabo de uma especial de quase 1000 quilómetros e que durou... 48 horas.

Enquanto estes números estavam a apenas no papel, tudo não passava de imaginar adversidades. Viver aquilo foi outra conversa!

Chegar ao final e assimilar quão grande é o número de equipas que já ficou pelo caminho do Rali Dakar deixa-nos assoberbados. Esta foi apenas a segunda etapa da prova e uma série de equipas já estão fora do rali, tudo isto numa etapa que não se comparara a nada do que já vivi em competição.

Não sei se em Portugal as notícias chegaram dessa forma, mas aqui já todos percebemos que a organização “esticou demasiado a corda” com esta etapa e isso percebeu-se logo com a criação de um acampamento de forma improvisada, pelo facto de ter constatado que uma parte muito considerável das equipas nunca iria conseguir chegar em tempo útil ao ponto inicialmente planeado.

Tudo isto foi de uma violência extrema e a nós calhou uma paragem de mais de oito horas, entre a espera pela chegada de assistência e o tempo que demorou a reparação do carro que ficou com uma roda bloqueada no meio das dunas. Ficámos todo este tempo sozinhos no deserto... Acabei por dormir apenas uma hora e foi com este tempo mínimo de descanso que me fiz à pista para os restantes... 500 quilómetros. Ainda não sei como consegui!

Foto JIRI SIMECEK

Até os pilotos e navegadores mais experientes confidenciaram ter sido esta a mais dura etapa de sempre do Dakar e alguns deles têm dezenas de participações na prova.

Hoje, muitos de nós, chegaram ao Bivouac (o acampamento) em lágrimas. Eu e o José Marques também estávamos nesse estado de emoção, num misto de cansaço e de sensação do dever cumprido.

Todavia, e apesar de tudo o que passámos nestas últimas 48 horas não há muito tempo para descansar. A equipa está já a trabalhar no carro para que amanhã de manhã esteja tudo pronto para mais uma etapa, dura, desafiante e que, não tenho dúvidas, vai voltar a exigir o melhor de cada um de nós.

Fomos, entretanto, informados de que a etapa de amanhã será bastante mais curta do que o previsto. Talvez, assim, consiga recuperar um pouco mais depois deste esforço quase inacreditável - que o facto de ter conseguido ultrapassar me enche de orgulho e me dá força para seguir em frente.

Estou consciente de que superei um objetivo duríssimo, mas isto está longe de acabar.

Foto PAVOL TOMASKIN

O Rali Dakar decorre na Arábia Saudita de 3 a 17 de Janeiro. É o sexto ano que o país recebe a prova e a organização garante ser a mais dura de sempre. Entre os participantes 13 equipas portuguesas, sendo que, depois do adeus de Elisabete Jacinto, há 15 anos, Maria Luís Gameiro (X-Raid Fenic), gestora de 46 anos, é a primeira mulher portuguesa a competir no Dakar (Challenger).

